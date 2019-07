Entre la emoción y las críticas al gobierno, Cristina Kirchner presentó "Sinceramente" en Río Gallegos

Roberto Torres

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner junto al periodista y escritor Marcelo Figueras cumplieron con la presentación del libro ante un Polideportivo colmado, tanto dentro como fuera del complejo. Las críticas al gobierno nacional y los recuerdos que despertó en la precandidata a vicepresidenta de la Nación, el espacio elegido para la presentación literaria fueron las características relevantes del evento.

Fue inevitable. Durante años Cristina Fernández de Kirchner acompañó a ese mismo Polideportivo a Néstor Carlos Kirchner para multitudinarios actos de campaña. Tan sólo por eso, la quinta presentación del libro "Sinceramente" que se concretó esta tarde en Río Gallegos se entremezcló entre la emoción y las fuertes críticas al gobierno nacional.

Luego de Buenos Aires (en el marco de la Feria del Libro), Santiago del Estero, Rosario (Santa Fé) y Resistencia (Chaco), Cristina Fernández de Kirchner pidió a su equipo de trabajo presentar "Sinceramente" en la tierra desde donde se escribieron varios de los capítulos compilados en la producción literaria.

Desde las gradas del Polideportivo en varias oportunidades se escuchó el "Vamos a volver...", cargando de fuerte contenido político la presentación. De hecho los candidatos de distintos espacios políticos que integran el Frente de Todos en Santa Cruz para las elecciones generales provinciales del próximo 11 de agosto, estuvieron presentes. A pocos minutos de empezar el acto, se la vio ingresar a la gobernadora Alicia Kirchner quien buscará la reelección en Santa Cruz junto al intendente de El Calafate, Javier Belloni uno de sus principales competidores dentro de su mismo espacio.

Con media hora de retraso, la ahora precandidata a Vicepresidenta de la Nación apareció detrás del cortinado para recibir una ovación por parte de las casi 7 mil personas que esperaron desde muy temprano, la llegada de la ex mandataria nacional. Fue el mismo escenario, desde donde Néstor Carlos Kirchner protagonizó su último acto en tierra santacruceña el 8 de octubre de 2010, cuando anunció que volvería a tener domicilio en esta provincia, luego de ser presidente de los argentinos.

Funcionarios provinciales, intendentes de las localidades del interior, militantes e invitados especiales fueron parte de la nutrida convocatoria. Más que un repaso sobre el contenido del libro, Cristina Kirchner aprovechó las introducciones del periodista y escritor Marcelo Figueras quien la acompañó en el escenario, para criticar duramente al gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas.

"Me tiene preocupada la campaña sucia. Cuando mentiste mucho y no tenés propuestas, se recurre a la campaña violenta" sentenció Fernández de Kirchner que agregó "podes prometer y que no te salga, pero otra cosa es mentir. Acá dijeron que los trabajadores iban a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, que los abuelos iban a estar mejor y que iban a tener remedios más baratos. Y qué pasó?. Hay una gran diferencia entre lo que se dijo y dónde nos llevaron".

Cristina recordó cuando llegaron con Néstor Kirchner a Río Gallegos "el próximo 10 de diciembre se cumplen 32 años desde que Néstor fue electo intendente de esta ciudad" y acotó "Néstor hizo una intendencia fabulosa en Río Gallegos. Era obsesivo de la ciudad, salía todos los días después de almorzar en el auto, para ver qué trabajos faltaban hacer y dónde había que reparar algo. Esa obra en la ciudad, lo catapultó a las tres gobernaciones que realizó como gobernador de Santa Cruz, y no tengo dudas que esa misma obsesión por el trabajo fue el que lo llevó a la presidencia de la Nación" señaló emocionada ate el auditorio.

"La presidencia de Néstor fue una gestión histórica sin precedentes en la Argentina" aseguró CFK que prosiguió "a mí me gustaría contribuir para construir definitivamente un país diferente. Nos lo merecemos" sentenció.

En parte de su alocución, Cristina recordó el hecho ocurrido en abril del 2017 en el interior de la Residencia Provincial, en el marco de una cena que iba a compartir con Alicia Kirchner, su cuñada y gobernadora de la provincia. "Eramos cinco mujeres, fue muy heavy, fue un episodio muy feo que no se lo deseo a nadie".

La ex presidenta de la Nación hizo hincapié en sus palabras sobre la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidió a los argentinos "exigir que los responsables digan qué pasó con ese dinero".

"Hemos retrocedido económicamente los argentinos. La gente ya no puede ni ir al Súper. Cuando nos fuimos el 9 de diciembre del 2015, la deuda no era un condicionamiento de la Argentina, porque no había deuda, porque Néstor la había pagado. En tres años y medio pasamos de cero deuda a 57 mil millones y eso quién lo va a pagar?" se preguntó, al tiempo que continuó "y también me pregunto entraron al país 150 mil millones de dólares y digo dónde están, porque en la gente ese dinero no está".

"A quién le van a pedir que paguen esa deuda, a los jubilados?, a los trabajadores?. No pasaron 4 años y estamos con una deuda increíble y la gente está peor que nunca, porque ese dinero no lo pusieron en la gente" sentenció Cristina que denunció "el FMI violó las disposiciones de su propia orgánica y autorizó la fuga de dólares que se está produciendo".

Casi al cierre, Cristina se quejó del servicio de Aerolíneas Argentinas. "Reprogramaron otra vez los vuelos para Río Gallegos 2:40 y 3:50 AM,, tengan piedad por los patagónicos y pongan horarios razonables. No saben lo que es con 10 grados bajo cero ir al Aeropuerto?. Porque acá no tenemos calefaccionadas las veredas" en alusión a la mentira que dijera el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el propio Presidente de la Nación sobre cómo se vivía en Santa Cruz y las quejas por el intenso frío.

Tras una hora y media de presentación, CFK se levantó para despedirse. Se tomó algunos minutos para autografiar libros y sacarse fotos con varias pequeñas que se acercaron al estrado. Sólo permitió el ingreso al privado de los intendentes municipales, con quienes se tomó varias fotografías. Empezaba a oscurecer, cerca de las 17.30 cuando el auto que la transportaba, apareció entre el fuerte dispositivo de seguridad, para llevarla hasta su casa, ubicada en la zona de la costanera de Río Gallegos.

Fue el reencuentro después de muchos meses con la militancia, con la excusa de la presentación del libro del que se habló poco y nada. El clima de campaña, tanto provincial como nacional, se cobró todo el protagonismo.