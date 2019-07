Gisela Marziotta: "El gobierno de la Ciudad sólo muestra fotos, pero detrás hay historias muy tristes"

por Julian D'Imperio

La periodista Gisela Marziotta lanzó su candidatura como vicejefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos junto al presidente del club San Lorenzo, Matías Lammens, y dialogó con PERFIL sobre los problemas porteños que mantiene la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. "La gestión del macrismo es pésima", advierte. Además, la precandidata del kirchnerismo se refirió a la falta de políticas ambientales y su rol desde los medios en la política.

- Decidiste saltar del periodismo a la política. ¿Por qué?

- Porque es un devenir natural que se fue dando creo que desde que empecé a hacer periodismo. Cuando arranco a los 17 años, lo que me motivaba para contar era siempre aquello que tenía que ser visibilizado, aquello que estaba en responsabilidad de otros resolver y contar esas historias que con un nombre propio detrás de esa historia siempre había un montón de otras personas con el mismo problema para resolver. Con el paso de los años, lo que empecé a sentir es que ahora puedo hacerme cargo, porque lleva tiempo hacerse cargo de lo que uno lleva sintiendo. Y necesito la herramienta de la transformación: no sólo contar la historia y visibilizar el problema sino que quiero resolverlo.

- Hay quienes dicen que ambas funciones o profesiones o no son compatibles. ¿Qué opinás?

- Yo dejé de hacer el programa de radio ahora y estoy escribiendo prácticamente mi última nota de Página 12 este fin de semana. Creo que no se puede ser candidata y periodista en simultáneo porque se genera una contradicción desde el lugar en el que empezás a contar lo que pasa. Sin embargo periodista voy a ser toda la vida porque creo que el periodismo no se deja de hacer. Lo voy a hacer cuando esté escuchando una historia, cuando estoy escuchando un vecino. Desde el periodismo escucho y pregunto y con la herramienta de la transformación que me da la política podré resolver ese problema.

- En este caso te toca integrar la fórmula con alguien que no viene de la política, Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, un empresario. ¿Lo conocías de antes? ¿Qué perspectiva te parece que puede agregar él y cuál podés agregar vos?

- Lo conocía de antes porque es una persona pública y porque soy periodista y conocemos en general, pero no lo conocía en particular. Empezamos a trabajar juntos en este proyecto a partir de la propuesta de Alberto Fernández y a partir de la propuesta que él me hace para sumarme. Lo que tenemos en común los dos tiene que ver con la sensibilidad y con el contacto directo y real con los problemas de la gente. Nosotros vivimos en la ciudad, caminamos en la ciudad y somos vecinos de la ciudad. Sabemos desde el mismo lugar que vos lo que estás necesitando y como se está deteriorando la calidad de vida. Lo que venimos a aportar es eso. Y sobretodo Matías (Lammens) es un hombre joven al que le ha ido muy bien y que demuestra su compromiso con lo social dando este paso y dando este salto, aceptando esta propuesta de esta candidatura en donde tiene una responsabilidad enorme. Y me entusiasma mucho la valentía para aceptar este desafío.

- Tienen que competir contra una gestión que lleva 12 años en la ciudad y que, por lo menos en las encuestas, parece ser favorito Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué evaluación hacés de su gestión?

- Para mi la gestión del macrismo en la ciudad es mala. Son 12 años de una pésima gestión y que no se habla, solamente se ve la foto de la gestión. Detrás de esas fotos que te muestran, hay realidades muy tristes y muy crueles en la ciudad y que tienen que ver justamente con 12 años de una gestión absolutamente insensible y que gestiona para pocos, que a lo mejor gestiona bien, pero gestiona para muy pocos bien. No gestiona para la mayoría de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Se dice 'la gestión de Larreta es buena' y digo perdón: ¿Es buena una gestión que deja 20 mil pibes sin vacantes todos los años? ¿Es buena una gestión que hace que tengamos que viajar de una manera inhumana por ejemplo como se viaja en el subte en hora pico? ¿Es buena una gestión que obliga a las personas a levantarse a las 4 de la mañana para ir a un hospital público a pedir un número y que con suerte te toque? ¿Es buena una gestión que tiene ratas en las escuelas? ¿Es buena una gestión que tiene que cerrar escuelas por las ratas que tiene y cuando desratiza lo hace de tal nivel que intoxica a los chicos que tiene ahí adentro? ¿Es buena una gestión que tiene más de 7 mil personas viviendo en la calle y que se mueren las personas de frío en la intemperie? El otro día se murió un señor que fue a buscar refugio en el Pirovano y se murió en el pasillo. Me parece que se habla de la gestión a través de las fotos y no se habla de la gestión real, de la gestión concreta de los vecinos de la ciudad.

- En estos días, luego de declaraciones de algunos políticos tanto del macrismo como del kirchnerismo, se fue instalando la idea de que se viene una campaña electoral quizá más agresiva que en otros tiempos y con "fake news". ¿Qué te parece ese tipo de campaña?

- Todo lo que tenga que ver con inventar, mentir, para generar una percepción falsa de la realidad, lo que es la famosa posverdad porque esto es una mentira que se reitera y que termina confundiendo e instalándose casi como si fuera cierto a partir de un dato falso. Es tremendamente peligroso para la democracia. Por supuesto que repudio todo ese tipo de campaña sucia, me parece que atenta contra la democracia y empantana el debate real. Quienes necesitan inventar, quienes necesitan de las noticias falsas son quienes no pueden hablar de su propia gestión. Necesitan desviar el foco de atención de tal manera que necesitan inventar cosas para desprestigiar el debate, para correr el eje del debate, para que no se hable de lo que se tiene que hablar y te quedás hablando de algo que encima es falso y que es mentira. Me parece muy triste para la democracia que se basen campañas en noticias falsas.

- Hay una perspectiva que viene cada vez más arraigada en los jóvenes que es la cuestión ambiental. ¿Creés que falta alguna política en ese rubro?

- Claro que faltan. Lo que pasa es que a veces hay tantas urgencias y emergencias como el tema de la educación y la salud en la Ciudad de Buenos Aires que pareciera que queda como alejado de la realidad hablar del medio ambiente, de ecología, y me parece que es sumamente necesario. Para empezar, lo que falta es que se cumpla con las leyes que hay. Porque la famosa ley de basura cero en la ciudad no se cumplió nunca. Y era realmente un punto de partida interesante si se hubiera cumplido. También pasó lo de los contenedores que han fracasado y que ahora están a punto de levantar los que están para inventar algún otro sistema que vamos a ver. Hasta ahora nada de lo que se empezó a hacer en la ciudad vinculado a Buenos Aires Verde ha dado resultado. Creo que hay que trabajar profundamente sobre eso con una política activa de medio ambiente pero sobre todo con capacitación y educación porque sino se trabaja desde los niveles más iniciales para tener una conciencia acerca de que es algo colectivo, no individual. Y todos somos partes de ese cuidado. Pero cómo le vamos a pedir eso a un gobierno que no sólo ha fracasado porque no ha cumplido la ley sino que además lo que hace permanentemente es quitarnos espacios verdes, con lo que necesitamos tener espacios verdes. En la ciudad tenemos 6 metros cuadrados por habitante, lejísimos con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

- Me interesa tu mirada habiendo sido periodista hace tantos años de la problemática que viven los medios. Cada vez hay menos generación de empleo, en los últimos años hubo muchos despidos, incumplimientos con los salarios. ¿Creés que es una situación que refleja la economía del país o que tiene que ver también con esquemas puntuales a resolver en los medios?.

- Tiene que ver con una política nacional que fue en detrimento y el deterioro sistemático desde hace cuatro años en el empleo general. El trabajo, que no es evidentemente un objetivo del macrismo. Que no lo era en la ciudad cuando gestionaban hace 12 años y acá se inició todo en la ciudad y no lo es en el gobierno nacional. Esa política nacional que es la que hay que cambiar incide en forma directa en la Ciudad de Buenos Aires e incide en todos los trabajos. Y en todos los trabajadores y trabajadoras. Los periodistas somos trabajadores y trabajadoras. No estamos ajenos a la realidad del país ni a la política que se aplica a nivel nacional. Las consecuencias son las que se ven y las que nos afectan en nuestra profesión, en nuestro oficio.