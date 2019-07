Por su candidatura en la Ciudad, Gisela Marziotta dejó la radio

La periodista Gisela Marziotta se despidió este lunes 8 de julio de su programa de radio luego de confirmar su candidatura como vicejefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, junto al presidente de San Lorenzo Matías Lammens por el Frente de Todos.

De esta manera, Marziotta dejó su programa en la AM750 tras varios años y presentó a quien la sucederá: se trata de su colega y psicóloga Liliana Hendel. "Siempre me interesó darle voz a los que lo necesitaban, visibilizar problemáticas, siempre estuve en ese compromiso por lo social desde el periodismo, ahora es tiempo de ofrecer soluciones para todos en la Ciudad", afirmó Marziotta en su último día al aire.

Según informaron desde su equipo de comunicación, la periodista ahora se dedicará a "recorrer la ciudad y trabajar con los equipos técnicos de Lammens".

El sábado pasado se conoció la primera foto juntos de los candidatos del kirchnerismo en la ciudad de cara a las PASO del próximo 11 de agosto. En medio del frío que azota a todo el país, los precandidatos se refirieron a las alarmantes cifras de la cantidad de personas en situación de calle y la atención que se les da por parte del gobierno porteño. Asimismo, también apuntaron a las consecuencias de la crisis económica y pusieron como otro de sus ejes de campaña al estado de las escuelas y de los hospitales porteños.

Lammens y Marziotta, primera foto oficial para competir en la Ciudad

En la reunión, ambos coincidieron en que “nos duele el país, nos duele nuestra ciudad por el abandono que sentimos que hay de parte del oficialismo. Después de 12 años de macrismo, en la ciudad más rica del país hay chicos que no tienen vacantes, hay escuelas cerradas por falta de calefacción y por invasiones de ratas. Son situaciones inaceptables, que si el gobierno no atendió en 12 años es porque no quiso o no supo hacerlo”.

A su vez, Marziotta remarcó que la Ciudad de Buenos Aires “es una de las ciudades con presupuesto más alto, pero tiene 600 mil pobres según estadísticas del 2018, seguramente para este año la cifra es más elevada. Hay 7251 personas viviendo en las calles, según las ONG, pero el gobierno dice que son mil, así que decidimos salir de nuestras zonas de confort y trabajar para construir una propuesta alternativa al macrismo”.

J.D. / MC