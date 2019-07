Marziotta explicó por que no está en la boleta de las PASO junto a Lammens

Noticias Relacionadas Gisela Marziotta se prepara para acompañar a Matías Lammens en la Ciudad de Buenos Aires

La candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el kirchnerista Frente de Todos, Gisela Marziotta, ratificó este miércoles que acompañará a Matías Lammens en la fórmula porteña y explicó que ni su foto ni su nombre aparece en las boletas ya impresas "porque no es precandidata".

"Yo voy a ser candidata a vicejefa de Gobierno. Y digo candidata, no precandidata, porque no paso por las PASO. No tengo esa instancia, entonces cuando tenga que firmar directamente seré candidata", señaló la periodista, saliendo al paso de las versiones que ponían en duda su presencia en la fórmula con Lammens luego que trascierdan los diseños de boletas porteñas del Frente con Todos solo con la imagen del presidente de San Lorenzo.

Eso dio paso a las especulaciones por la ausencia de Marziotta, pero la conductora explicó este miércoles que "ante el revuelo de que no estoy en la boleta, quiero decir que en la boleta solo está Matías Lammens, porque es el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

La boleta porteña del Frente de Todos, con Lammens sin Marziotta.

Sobre su compañero de fórmula, Marziotta destacó que Lammens es "un hombre joven con un enorme compromiso social" y aseguró que comparte con el dirigente azulgrama el entusiasmo por mejorar la vida de los porteños "desde un lugar no tradicional de la política.

"Recibí la propuesta de Alberto Fernández y Matías Lammens de ser parte de esta fórmula que va a competir en la Ciudad. Siento que estoy preparada para complementar esta fórmula. Agradezco a Matías y Alberto esta propuesta de poder ser parte de esto que se viene", expresó la periodista al hablar en su programa de AM750, citada por la agencia Noticias Argentinas.

