Con foto de "Pepe" Mujica incluida, Matías Lammens lanzó oficialmente su candidatura

El presidente del Club Atlético San Lorenzo, Matías Lammens, visitó al exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica el jueves 4 de julio en la chacra que éste último posee en Montevideo, y compartió el momento en sus redes sociales. Además, contó qué lo motivó a postularse como candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos y criticó la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, "Demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro", aseguró.

"Agradezco a todas y todos los que me felicitaron por mi candidatura para Jefe de Gobierno. También a los que me dijeron, desde el cariño, que no me meta. No lo dudo, esa era la opción más fácil, más cómoda. Pero para cambiar las cosas, hay que meterse", expresó Lammens al tiempo que recordó: "Cuando hace 7 años me eligieron presidente de San Lorenzo también me decían 'no te metas'. Por suerte no les hice caso: demostramos que si se trabaja con honestidad, amor y el apoyo de la gente se pueden lograr los sueños".

Agradezco a todas y todos los que me felicitaron por mi candidatura para Jefe de Gobierno. También a los que me dijeron, desde el cariño, que no me meta. No lo dudo, esa era la opción más fácil, más cómoda. Pero para cambiar las cosas, hay que meterse. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

Cuando hace 7 años me eligieron presidente de @SanLorenzo también me decían “no te metas”.



Por suerte no les hice caso: demostramos que si se trabaja con honestidad, amor y el apoyo de la gente se pueden lograr los sueños. ✊🏆🏑🏐🏀⚽ — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

En ese sentido, el hombre que tendrá como compañera de fórmula a la periodista Gisela Marziotta, agregó: "No vengo de la política, me formé en la educación pública, me recibí de abogado, empecé con un kiosco y ahora tengo una empresa que emplea a más de 60 personas. Soy presidente del club que amo, que me contuvo en el momento más duro de mi vida, cuando murió mi viejo a mis 7 años".

No vengo de la política, me formé en la educación pública, me recibí de abogado, empecé con un kiosco y ahora tengo una empresa que emplea a más de 60 personas. Soy presidente del club que amo, que me contuvo en el momento más duro de mi vida, cuando murió mi viejo a mis 7 años. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

"Voy a trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades para TODOS . Tengo claro que en 12 años de macrismo se hicieron cosas, algunas buenas. Pero demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro. La educación, la salud, la inversión en ciencia y el trabajo no son sus prioridades. Las mías, sí. Quiero ser Jefe de Gobierno para que las personas estén mejor, para que nuestros sueños de progreso puedan hacerse realidad en la Ciudad.", completó en un hilo de mensajes que publicó en la red social.

Voy a trabajar para que Bs As vuelva a ser una ciudad de oportunidades para TOD☀S.



Tengo claro que en 12 años de macrismo se hicieron cosas, algunas buenas. Pero demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

La educación, la salud, la inversión en ciencia y el trabajo no son sus prioridades. Las mías, sí.



Quiero ser Jefe de Gobierno para que las personas estén mejor, para que nuestros sueños de progreso puedan hacerse realidad en la Ciudad. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 4, 2019

Horas más tarde de haber publicado esos mensajes, volvió a Twitter en este caso para contar que mantuvo un encuentro con el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica. "Hoy conocí a un tipo que vive como piensa. Siempre admiré su compromiso por mejorar la vida de las personas. Me recibió en su chacra y charlamos sobre nuestros países y los desafíos de nuestra región", relató y acompañó el posteo con una foto donde se los observa a ambos compartir una charla.

Hoy conocí a un tipo que vive como piensa. Siempre admiré su compromiso por mejorar la vida de las personas. Pepe Mujica me recibió en su chacra y charlamos sobre nuestros países y los desafíos de nuestra región. pic.twitter.com/38FVHjwbjj — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 5, 2019

"Cuando en días como hoy muchos padecen el frío y la insensibilidad, cuando se vuelve urgente abandonar la indiferencia, reconocernos en el otro y mirar al futuro, me quedo con tu frase: 'La política es una pasión con lograr un futuro social mejor. Nuestro mundo necesita más humanidad'. Gracias Pepe por la charla, el afecto y tu sabiduría", concluyó Lammens y de este modo le agradeció a Mujica por la reunión.

Cuando en días como hoy muchos padecen el frío y la insensibilidad, cuando se vuelve urgente abandonar la indiferencia, reconocernos en el otro y mirar al futuro, me quedo con tu frase: pic.twitter.com/YfoCoiX77V — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 5, 2019

“La política es una pasión con lograr un futuro social mejor. Nuestro mundo necesita más humanidad”



Gracias Pepe por la charla, el afecto y tu sabiduría. — Matías Lammens (@MatiasLammens) July 5, 2019

F.D.S./FeL