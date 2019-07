Matías Lammens: "No soy kirchnerista ni antikirchnerista, soy progresista"

Matías Lammens, el candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, analizó este 11 de julio el inicio oficial de la campaña electoral y aseguró que "no es kirchnerista ni antikirchnerista" porque mantiene una "relación equilibrada". "Hay cosas que se pueden destacar como la creación de empleo, el desendeudamiento, el ministerio de ciencia y técnica, la ampliación de derechos. No me gustó el clima del segundo mandato de Cristina Fernández, no me gustó lo del Indec, y sí me gusta lo que hizo en salud y educación Miguel Lifschitz", señaló el presidente del club San Lorenzo, quien se describió como "progresista".

"Tenemos que hablarle a la gente, no hablar mirando encuestas. Es difícil, es tentador, pero lo mejor que puedo hacer es mostrarle a la gente quien soy de verdad, de donde venimos, porque en Argentina el último tiempo pareciera que hay muchos políticos que están sobre coucheados", aseguró en declaraciones a Radio La Red.

El dirigente también remarcó "la falta de sensibilidad" del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a la polémica desatada por el conteo de gente que vive en situación de calle en la Ciudad. "Nadie discute el Paseo del Bajo, pero sí las prioridades. El empleo es una prioridad, no puede ser que la ciudad más rica de América Latina tenga 20% de pobreza", afirmó.

En este marco, se manifestó a favor de la posibilidad "de que le toque ganar alguna vez a los que laburan, se sacrifican, y no siempre los que especulan" y dijo que "en 12 años de macrismo se hicieron cosas, algunas buenas" pero que "demostraron ser incapaces de ponerse en el lugar del otro" porque "la educación, la salud, la ciencia y el trabajo no son sus prioridades".

Por otro lado, habló de su situación familiar y de cómo viven sus allegados su llegada a la política. "Cuando uno incursiona en política, el costo personal no solo por la dedicación en términos de tiempo, porque la política se ha vuelto violenta, es alto, pero también, en algún lugar siente que lo hace por la familia, por los hijos, para que el día de mañana se puedan sentir orgullosos", dijo.

Por último, el candidato porteño se refirió a sus orígenes y recalcó que "no viene de la política" y se formó "en la educación pública". "Me recibí de abogado, empecé con un kiosco y ahora tengo una empresa que emplea a más de 60 personas. Soy presidente del club que amo, que me contuvo en el momento más duro de mi vida, cuando murió mi viejo a mis 7 años. Y voy a trabajar para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades para Todos", agregó.

AB/FeL