Aníbal Fernández: "Macri no sirve para nada; Cristina es el cuadro político más importante"

Aníbal Fernández analizó de la grieta y se refirió a la estrategia del oficialismo para ganar las elecciones presidenciales de 2015. "Mauricio Macri no sirve para nada y Cristina Kirchner es el cuadro político más importante de Argentina", aseguró el funcionario este jueves 3 de junio al ser consultado sobre "una polarización" entre la vicepresidenta y el expresidente.

El exjefe de Gabinete y actual interventor de YCRT criticó la gestión anterior y la calificó de "cuatro años de catástrofe", al referirse particularmente al endeudamiento del país con el FMI. "La Argentina está pasando por un mal momento que tiene que ver con cuatro años que fueron horribles", sostuvo Aníbal Fernández en una entrevista con Luis Novaresio por A24.

En una encendida conversación, el flamante panelista de C5N defendió la gestión del presidente por el plan de vacunación y la negociación internacional que realizó el Gobierno para conseguir las dosis, al tiempo que se refirió a los "agravios" que recibió el presidente Alberto Fernández

"En todo caso pongamos un poquito de todos también porque la oposición y los medios no han parado de agraviarlo al presidente", defendió el exjefe de Gabinete a Alberto Fernández. "Lo han denunciado por envenenamiento, le han dicho burradas superlativas", agregó Aníbal Fernández.

A pesar de defender la gestión oficialista, el funcionario consideró que "en muchas cosas" no se parece a este gabinete. "Yo soy un bocón, yo salto cuando tengo que saltar, no me gustan las inequidades ni que sean poderosos con los débiles. A veces salto solo", reconoció.

Apoyo a Guzmán, cierre de exportaciones y no-candidatura

Además, el dirigente apoyó al ministro de Economía Martín Guzmán. "No lo torpedean", refutó Aníbal Fernández al referirse a la interna entre el encargado de la cartera de Economía y la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la estrategia en la renegociación de la deuda.

En esa línea, el funcionario se distanció de la actual gestión al decir: "No estoy de acuerdo con el cierre de las exportaciones", declaró. Y agregó: "Tengo que ver cómo resuelvo este tema con política. La discusión tiene que ser más profunda, con un poquitito más de carnadura. Tiene que tener la visión clara de lo que quiero hacer a futuro, porque si bajamos de 65 kilos a 45 kilos estamos teniendo un dolor de cabeza".

Anibal Fernández: el funcionario K que se suma al staff de C5N

En la entrevista, Aníbal Fernández declaró que no será candidato a las próximas elecciones. "Lo que yo pretendo hacer es defender al peronismo y el presidente representa a esa fuerza", defendió.

"El oficialismo va a ganar sin problemas", afirmó el exfuncionario de Néstor Kirchner y aclaró que no tiene "ningún interés de confrontar con ella ni con nadie", concluyó.

CI/FF