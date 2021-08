D'Elía, en libertad: "Estos fueron los peores tres años de toda mi vida"

El dirigente social Luis D'Elía finalmente recuperó la libertad esta tarde luego de un acto simbólico en el que se cortó la tobillera electrónica ante una multitud. La semana pasada la jueza de Ejecución Sabrina Namer dispuso su liberación tras haber cumplido dos tercios de la condena impuesta por la toma de la Comisaría de La Boca en 2004. "Estos fueron los peores tres años de toda mi vida", dijo hace instantes ante una multitud en La Matanza.

Tal como estaba previsto, pasadas las dos de la tarde una multitud se acercó al frente de la casa de D’Elía, donde permanecía con prisión domiciliaria desde hace varios meses a raíz de que se trata de una persona de riesgo para el coronavirus. Fue ahí cuando el líder piquetero se asomó hasta una terraza desde la cual saludó a los militantes, en su mayoría de su partido Miles y de la Corriente Clasista y Combativa.

Con un "festival" en la puerta de su casa, Luis D’Elía sale este martes en libertad condicional

Ante un amplio aplauso, avisó: “Vamos a hacer un acto simbólico, compañeros. Me voy a cortar la tobillera delante de todos ustedes”. En ese instante, con la ayuda de un cuchillo pudo cortar el dispositivo que hasta el momento monitoreaba que no saliera de su vivienda, donde permanecía en cumplimiento de la pena. “Para todos ustedes… ¡nunca más, libertad!”, exclamó D’Elía.

En el acto, además, estuvo presente la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien pronunció un breve discurso en el que habló de los "presos políticos" y expresó que "lamentablemente no somos escuchados". "Se que con tu libertad vas a seguir militando por todos nosotros y por los que menos tienen", le dijo a D'Elía. Del acto en La Matanza también participan el ex juez de Cámara Eduardo Freiler y el juez Juan Ramos Padilla.

D'Elía durante su liberación junto al juez Juan Ramos Padilla.

Entre los dirigentes presentes también está Hugo "cachorro" Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma. "Hoy el asesino de Martín Cisneros está libre y los que encabezamos la protesta estábamos presos hasta hoy", dijo, a propósito del asesinato del dirigente que motivó la toma de la Comisaría 24 en el año 2004, que lo llevó a prisión.

El discurso

Pocos minutos después de que inició su discurso, D'Elía cuestionó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero. "Quiero decirle al querido amigo Santiago Cafiero, yo soy un agradecido de la familia Cafiero. Fui funcionario de su abuelo, viceministro de Educación. Tuve el privilegio de tener la amistad de su tio Mario, pero quiero decirle a Santiago que está equivocado: en la Argentina hay 50 presos políticos", manifestó. Hace un tiempo, en declaraciones a Infobae, el jefe de Gabinete había dicho que "para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias".

En otra de sus definiciones, también recordó al ex presidente Néstor Kirchner: "Una vez mirando por la ventana de mi celda me preguntaba que hubiera hecho Néstor con los presos políticos, y nunca nos hubiera dejado de lado a los presos políticos. Él estaría acá dándonos un abrazo".

