Antes de recibir el alta, el Papa criticó el “lawfare”

Antes de recibir el alta, el papa Francisco envió un mensaje sobre el “lawfare” que se difundió ayer en el marco de un encuentro de jueces que debatieron sobre el colonialismo y la necesidad de “una justicia social con perspectiva de bien común”.

El papa Francisco afirmó que el “lawfare” es un tipo de neocolonialismo “para la concreción de las conquistas territoriales”. Se trató de un mensaje que leyó el juez argentino Andrés Gallardo en representación del Pontífice, que continúa con la recuperación de una infección respiratoria en un hospital de Roma en donde hoy será dado de alta.

Estas palabras fueron en el marco de la reunión que se hizo en la Academia de Ciencias del Vaticano, organizada por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana que encabeza el juez argentino Andrés Gallardo con el tema “Colonialismo, descolonización y neocolonialismo: una justicia social con perspectiva de bien común”.

El Papa también habló de “lawfare” en una entrevista con el canal de noticias C5N grabada antes de su reciente internación. “El ‘lawfare’ empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y para condenar basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentra el delito”, expresó. No mencionó el caso de la vicepresidenta Cristina Kirchner para no meterse en la interna local, pero sí miró a Brasil: “Así condenaron a Lula” da Silva, dijo y recordó que con la exmandataria Dilma Rousseff “no pudieron”.