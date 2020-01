Argentina es el quinto país con más “think tank” del mundo

Argentina quedó quinto en el ranking mundial que evalúa la actividad de las usinas de ideas y centros de investigación de todo el mundo, elaborado anualmente por la Universidad de Pensilvania, que fue presentado hoy en 140 ciudades del mundo. Nuevamente, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) fue reconocido como la primera institución de Hispanoamérica.

A pesar de que América del Sur y el Caribe concentran apenas el 12,4% de los think- tanks que fueron relevados en todo el mundo, la Argentina cuenta con 227 instituciones de este tipo y supera en este ranking a países como Alemania, Rusia o Francia; queda así posicionada detrás de los Estados Unidos, India, China y el Reino Unido, los cuatro países mejor rankeados en base al número de usinas de ideas.

En la categoría central que presenta el informe, definida como: “Principales Think Tanks en el mundo”, el CARI quedó en el puesto 42º y la Fundación Libertad ocupa el lugar 176º. El mismo informe presenta otras subcategorías donde ocuparon lugares importantes varias instituciones argentinas. Como parte de los rankeados en la subcategoría “sin la participación de entidades los Estados Unidos”, el CARI resultó 35º, mientras que CIPPEC 47º, CEDES 79º, CLACSO 107º y la Fundación Libertad, 106º.

Asimismo, el CARI está en el top 3 de los Think Tanks de América Latina y el Caribe, luego del colombiano Fedesarrollo y el brasileño CEBRI. Por otra parte, continúa como el primer think tank de política exterior e internacional de nuestro país, en el puesto 39 global. Además, el Consejo se ubica en el 44º lugar como think tank de Política Económica Internacional, 52º en Defensa y Seguridad y 48º en la categoría de Desarrollo Internacional. El informe presentado hoy se denomina “Global Go To Think Tank Index Survey” y fue confeccionado por el Instituto Lauder de la Universidad de Pensilvania.

Con respecto al importante número de instituciones académicas en nuestro país, el presidente del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini señaló: “La productividad de la sociedad civil argentina y de nuestra diplomacia pública en cuanto a los think tanks de proyección exterior son un elemento vital para que trabajemos en lo interno y hacia el mundo con el mayor valor de las sociedades democráticas, la cooperación en todos sus aspectos”, explicó.