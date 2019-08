Ataque a José Luis Espert: el peritaje reveló que le arrojaron piedras y no hubo disparos de bala

Los peritajes realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires revelaron este miércoles 7 de agosto que el ataque contra la camioneta en la que viajaba el precandidato presidencial José Luis Espert se concretó con piedras y no con disparos de bala como se reportó en primer momento. El economista ratificó que califica el incidente como un "suceso aislado" de inseguridad: "No tengo miedo, estoy tranquilo", sostuvo.

Del peritaje llevado a cabo por personal de Balística de la fuerza de seguridad porteña "surge que los daños se corresponden a la pedradas en un total de dos elementos", según el informe al que accedió PERFIL, que además aclaró que "no se corresponden con proyectiles de armas de fuego". Durante las inspecciones, encontraron "restos de mamposteria en forma de polvo" en la ventanilla lateral izquierda delantera y se especificó que "los impactos fueron realizados un elemento de gran volumen y de forma irregular".

Consultado sobre el ataque, Espert precisó que no sabía "si fueron piedras o balas" lo que tiraron al vehículo. Además negó haber recibido amenazas previamente a este hecho al que consideró como un incidente "aislado". "Aunque hubiera ocurrido para intimidarme no soy intimidable. No tengo miedo, estoy tranquilo", aseveró en diálogo con el canal Todo Noticias.

Espert cruzó a Majul: "Tu fundamentalismo amarillo es para el Guinness"

"Yo lo califico como un incidente y deseo que sea así, en breve vamos a conocer un informe de balística de la investigación policial, pero creo que es un suceso aislado. Si hubiera ocurrido con otra camioneta que no tuviera los vidrios blindados estaríamos hablando de otra cosa, de un chofer mal herido y nosotros en shock", amplió el postulante del Frente Despertar.

Con respecto a la camioneta con la que se desplazaba al momento del ataque, reveló que se la prestaron para las elecciones y que contaba con tratamiento antivandálico: "La campaña requiere un poco de seguridad, más de lo habitual. No es extraño, quienes me la prestaron fueron personas muy generosas, y el conductor es de mi extrema confianza", concluyó el economista.

El ataque ocurrió cerca de las 22 del martes 6 de agosto en la intersección de las avenidas Madero y Córdoba, en el barrio porteño de Retiro. Dos personas no identificadas golpearon los vidrios de la camioneta Jeep Cherokee en la que se trasladaba Espert y le gritaron algo que no se pudo determinar. El chofer del vehículo aceleró y dejó atrás a los agresores. Interviene en el caso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Número 13, a cargo de la doctora Andrea Verónica Scanga.

BDN/FF