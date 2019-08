Habló José Luis Espert tras el ataque: "Quisiera creer que no fue un atentado"

Noticias Relacionadas Atacaron el vehículo en que se trasladaba el candidato presidencial José Luis Espert

Entrevistado en el programa Intratables (América), el precandidato a la presidencia José Luis Espert hizo un relato sobre el ataque del que fue víctima este martes por la noche "Íbamos a Crónica TV, al programa de Nancy Pazos. Veníamos por Avenida Madero y a la altura de Córdoba y sentimos un impacto, podrían haber sido dos, a la altura del oído del conductor", relató. "Yo iba sentado atrás, a la derecha". El economista viajaba acompañado por su candidato a la vicepresidencia, Luis Rosales.

"Decí que los vidrios eran blindados porque si no, le vuelan la cabeza", agregó Espert, quien contó a los periodistas que el chofer de su camioneta Jeep Cherokee "quedó un poco aturdido porque el impacto fue fortísimo". "Seguimos un poco más, paramos para ver que había pasado porque habían quedado dos impactos marcados en el vidrio", relató Espert, quien explicó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich les ofreció custodia oficial, pero que todavía no le dio respuesta.

"El conductor los vio por el espejo retrovisor y dijo que había escuchado algo", agregó Espert, diciendo que no puede confirmar si se trató de un ataque deliberado o un acto de delincuencia. "Algo fuerte fue", dijo el economista, que no sabe si el ataque fue perpetrado con armas de fuego, piedras u otro objeto contundente. "Quisiera creer que no fue un atentado. Ojalá que haya sido algo casual y vandálico, con piedras y bulones", dijo.

D.S.