Axel Kicillof, sobre la meritocracia: "No todo depende del esfuerzo individual"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se metió en el debate en torno a la meritocracia, y sostuvo que "tiene que obtener más el que más se esfuerza", pero aclaró que "también es algo de la sociedad en su conjunto proveerle los instrumentos", por lo que señaló que "no todo depende del esfuerzo individual".

"Sí, tiene que obtener más el que más se esfuerza, pero también es algo de la sociedad en conjunto proveerle los instrumentos, darle las condiciones y permitirle las oportunidades que necesitan. Si no, es mentira y además a veces hasta perverso decir que el que más tiene es el que más se esforzó", planteó el mandatario provincial.

En esa línea, agregó: "¿Por qué alguien que tiene idea, que quiere innovar que le pone esfuerzo y sacrificio a veces en cuotas enormes no llega? Es porque no se le dieron las condiciones y en esta pandemia lo vemos, nos permite ver que no todo depende del esfuerzo individual".

Mauricio Macri le respondió a Alberto Fernández con un mensaje a favor de la meritocracia

De esta forma, Kicillof se refirió a la polémica en torno al concepto de la meritocracia que instaló el macrismo y que valió días atrás un pronunciamiento del presidente Alberto Fernández, que generó críticas de Juntos por el Cambio, al afirmar que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años".

El gobernador se pronunció así al encabezar un acto en la ciudad de Chascomús, donde presentó el Fondo Especial para la Reactivación del Turismo y la Cultura, que repartirá 300 millones de pesos entre los municipios.

"Estamos anunciando un fondo específico de la Provincia, complementario a todo lo que se hizo desde el Gobierno nacional y provincial en materia de asistencia, pero para dos sectores que fueron muy dañados por este contexto: el turismo y la cultura, actividades que hoy están fuertemente limitadas por esta pandemia", explicó Kicillof durante la presentación.

Alberto Fernández, entre la meritocracia y la falta de mérito

Al respecto, destacó que la provincia "es una potencia turística y cultural", ya que contiene "una oferta fabulosa aun en los destinos menos conocidos y tradicionales", pero advirtió que "falta un trabajo sistemático de promoción que permita el acceso a esa inmensa riqueza no aprovechada".

Para el reparto de los recursos del Fondo, la Provincia contemplará diversos criterios, como la cantidad de establecimientos inscriptos por municipio o la adecuación de los distritos a la normativa sanitaria nacional y provincial.

En el acto estuvieron también el ministro de Producción provincial, Augusto Costa; la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Javier Gastón, y sus pares Daniel Cappelletti (Brandsen); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Francisco Echarren (Castelli); Sebastián Ianantuony (General Alvarado); Osvaldo Dinápoli (General Belgrano); José Rodríguez Ponte (General Lavalle); Juan Manuel Álvarez (General Paz); y Guillermo Montenegro (General Pueyrredon).

También asistieron Gonzalo Peluso (Magdalena); Alejandro Dichiara (Monte Hermoso); Lucas Ghi (Morón); Martín Yeza (Pinamar); Hernán Yzurieta (Punta Indio); Julio Zamora (Tigre); Gustavo Barrera (Villa Gesell); y Jorge Eijo (General Belgrano).

