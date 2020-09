Mauricio Macri le respondió a Alberto Fernández con un mensaje a favor de la meritocracia

En su viaje a la provincia de San Juan, donde asistió a la firma de convenios, recorrió obras públicas y una fábrica textil, el presidente Alberto Fernández hizo un tiro por elevación contra Mauricio Macri y Juntos por el Cambio sobre el concepto de "Meritocracia". "No es verdad que sea el mérito lo que permite crecer, como nos han hecho creer en los últimos años", dijo el presidente.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas por la oposición y fue Mario Negri quien le contestó desde las redes sociales, y el propio expresidente Macri compartió las palabras del diputado.

Negri publicó una suerte de carta abierta que tituló "Condenar el mérito es condenar la Argentina a la chatura" en la que se refirió a las declaraciones de Fernández. "Pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia. En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y PROGRESAR", definió.

Para Negri, "No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran. Las sociedades sin mérito no son igualitarias. Son espacios poblados por individuos. No por personas. Y por encima del individuo los tutela el poder.

La publicación de Negri cobró, naturalmente, otra repercusión a partir de la mención de Mauricio Macri, que tuvo casi dos mil retuits, y casi cinco mil "me gusta".

La carta del diputado se completa con una serie de preguntas retóricas, "Si no hay mérito, ¿para qué educarse? ¿Si no hay reconocimiento para qué mejorar? Sin mérito no hay ciencia. ¿Para qué saber? ¿Para qué descubrir? Sin mérito se vive en una anomia eterna. ¿Es eso lo que quieren?", y completa: "Condenar el mérito es condenar a un país a la chatura. Sin mérito no hay esfuerzos, ni individuales ni colectivos".

