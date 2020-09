Marcelo Longobardi: “No sé en qué burbuja vive el presidente Alberto Fernández”

En su habitual editorial en radio Mitre, el periodista Marcelo Longobardi realizó un análisis sobre la realidad argentina en donde la política, la economía, el vínculo entre Macri y Rodríguez Larreta y las decisiones que toma el presidente Alberto Fernández fueron los ejes de su monólogo matutino al afirmar que “No sé en qué burbuja vive el Presidente”,

"Ayer el ex presidente Macri y Juntos por el Cambio han unificado su posición en respaldo a Horacio Rodríguez Larreta. Sería el colmo que eso no hubiese ocurrido", dijo Longobardi, a la vez que criticó las afirmaciones del presidente Alberto Fernández al señalar que: “Ayer el presidente Fernández ya básicamente dedicado a pelearse con todo el mundo habló en una fábrica en el conurbano, relanzó el tema de precios cuidados. Criticó a los que hicieron su fortuna evadiendo impuestos. No sabemos si en referencia a alguna persona vinculada al macrismo o alguna persona vinculada a la señora de Kirchner. El presidente dijo que cuando uno gana mucho y otros poco eso no es una sociedad, eso es una estafa. Le informamos al Presidente ,que no sé en qué burbuja vive, que esto ocurre en todo el mundo. Hay gente que gana mucho, gente que gana menos...".

También se refirió a las críticas que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le realizó a a Horacio Verbitsky y a los organismos de DDHH. “Uno puede tener discrepancias con posturas, con periodistas..., pero esto son como gastadas". La política entró en una zona de críticas mutuas de muy bajo nivel".

Abuelas repudió los dichos de Berni contra los organismos de Derechos Humanos

Respecto de la economía el periodista afirmó que “es un desastre”. “Las acciones argentinas cerrando para abajo y a Argentina tiene una caída del consumo del 30%, señaló Longobardi. Y agregó: “Mientras tanto el Senado sigue mirando para otro lado y no aprueba la ley de quiebras, no aprueba la cuestión de las empresas de tecnología para que inviertan, porque aquí hay un modelo de país, se va Falabella? Que se vaya". Hay un proyecto de crear una empresa estatal telefónica. Siendo que las redes son un servicio público el gobierno intentaría volver a Entel. La preocupación que manifiesta la Argentina porque empresas se van del país no parece una preocupación del gobierno".

