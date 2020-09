Boudou: "Macri le pagó a Bertuzzi por mi juicio poniéndolo en la Cámara Federal"

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, habló sobre el tratamiento de los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el Senado, donde se decidirá si se rechazan los traslados por decreto realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. Boudou sostuvo que “Macri le pagó a Bertuzzi por el juicio oral contra mí poniéndolo en la Cámara Federal”.

Pablo Bertuzzi fue quien condenó al ex funcionario en el caso Ciccone, y Boudou denunció que “los plazos no tuvieron nada que ver con el código procesal penal y si tuvieron que ver con el código electoral”, dijo. “Incluso empezó el juicio sin el expediente. No aplicaron la Constitución. Yo creo que han dado la imagen de lo que realmente son. Una vergüenza”, sentenció en diálogo con el programa Navarro2023, que se emite por El Destape Radio.

Para el ex ministro de Economía, el ex jefe de Estado “comandó una organización criminal junto con Germán Garavano, donde tenían la mesa judicial para operar, apretar y combinar con el poder judicial para quienes querían ser serviles a esa banda”. Y sumó que “(Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani eran la pata de inteligencia”.

Consultado por los anuncios del dólar, Boudou consideró que el Gobierno “hace muy bien en reaccionar”. “Era una situación de deterioro importante de las reservas”, analizó.

En esa línea, opinó que “hay empresas de porte a las cuales esto les será muy sencillo. Después aparecerán situaciones de empresas medianas y pequeñas que se podrán ver con el correr de los días. No se puede tratar a la economía como un todo en esas situaciones”, dijo. Con las empresas que tienen acceso directo al mercado internacional, manifestó Boudou, “habría que ser inflexible”.

Sin embargo, el exfuncionario aclaró que "no hay una medida que te va a resolver los problemas de esta transición, porque la economía durante la pandemia no es la economía argentina”, y alertó que “nada garantiza que el dólar blue no vaya a subir”.

En ese contexto, habló de dos situaciones: “Una es el tipo de cambio y otra la famosa “brecha”. Tenes que tener cuidado que las medidas que vas tomando para que no suba el tipo de cambio sin cerrar la brecha. Hoy el problema no es de balanza comercial. Es de brecha. Hay que apuntar a la regulación financiera”, señaló.

Boudou recalcó la necesidad de “reconstruir el orden financiero” y cuestionó además la gestión del expresidente en materia económica. “Macri destruyó el orden financiero de este país con el objetivo de convertirlo en un casino con las cartas marcadas para sus amigos y los amigos de sus amigos. Hay que trabajar para reconstruir un orden financiero que le sirva a la argentina y no a los especuladores”.

