Graciana Peñafort: "Si Bruglia y Bertuzzi no se van de Comodoro Py, están haciendo usurpación de cargo"

El destino de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sumará esta semana un nuevo capítulo. El oficialismo rechazará en el Senado sus traslados, que considera irregulares, y los magistrados tendrán que volver a sus juzgados de origen. La Corte Suprema del país descartó la vía del per saltum para tratar la situación de los dos jueces impugnados y aguardará que presenten un recurso extraordinario.

En este marco, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se refirió a la decisión que tomará este miércoles 16 de septiembre la Cámara Alta sobre los pliegos de los magistrados y señaló que "hoy el Senado va a rechazar los pliegos y le avisa al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura".

En diálogo con El Destape Radio, la letrada explicó que "sin el acuerdo del Senado, Bruglia y Bertuzzi tienen que volver a los lugares que ocupaban. No es que los echan" y destacó que "había 10 jueces que no pasaron por el Senado para sus nuevos cargos. El Consejo de la Magistratura pidió que lo evalúe el Senado y 3 jueces no fueron".

Bertuzzi y Bruglia, dos camaristas claves con un futuro sin certezas

"La Corte le dijo a Bruglia y Bertuzzi 'téngase presente'. Es como clavarle el visto", explicó Peñafort sobre la resolución del máximo tribunal de Justicia. Por otra parte, afirmó que "la Corte podría tratar el tema. Cuando dicen oportunamente y la vía que corresponda parece que habla de recurso extraordinario, no de per saltum".

"Era raro un per saltum a la Corte por algo de 2 o 3 personas", indicó la abogada. Además destacó que "Bruglia y Bertuzzi tienen que cumplir la orden" y agregó que "si Bruglia y Bertuzzi no se van, ponen también en problemas a los otros jueces de la Cámara Federal que no pueden firmar con ellos si no tienen acuerdo del Senado".

"Si Bruglia y Bertuzzi no se van de Comodoro Py están haciendo usurpación de cargo y están abandonando su otro cargo", aseguró, y opinó: "no creo que Bruglia y Bertuzzi usurpen el cargo, se pondrían en situación de remoción". Además, resaltó que "el traslado de Bertuzzi fue uno de los más escandalosos porque la Cámara Federal no lo quiso recibir y el macrismo tuvo que hacer una triquiñuela con Casación", rememoró Peñafort y cuestionó: "A cambio del traslado a Bertuzzi le pidieron la condena a Boudou".

Los jueces Bruglia y Bertuzzi piden la intervención de la Corte para evitar ser desplazados

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados en 2017 y 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, y desde el cambio de gobierno, fueron cuestionados por el kichnerismo, que busca devolverlos a sus cargos de origen. Desde el comienzo de la avanzada del Ejecutivo, los camaristas judicializaron su situación y llegaron a la Corte a través de un un recurso extraordinario que saltea el paso por instancias anteriores y que todavía no fue abierto por el Tribunal.

Diez días atrás hubo una audiencia a la que asistieron siete de los diez magistrados. No se presentaron ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Germán Castelli, el tercer juez que judicializó su situación. Los tres comparten un caso sensible para el kirchnerismo: los cuadernos de la corrupción. En el caso de los dos primeros se trata de quienes precisamente confirmaron el rol de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, en tanto que el tercero está en el Tribunal a cargo del debate oral y público del caso.

Luego de la audiencia en Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara Alta, el kirchnerismo avanzó con la revisión de sus traslados, que serán tratados en el recinto. Todo indica que los rechazarán y en las horas siguientes se conocería el decreto con el que se efectivizarán sus vueltas a los Tribunales Orales Federales (TOF) de origen: el TOF 4 de Comodoro Py en el caso de Bruglia, el 1 de La Plata en el caso de Bertuzzi y el de San Martín en el caso de Castelli.

