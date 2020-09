Para Cristina Fernández de Kirchner, los jueces Bruglia y Bertuzzi garantizan la impunidad de Macri

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó este mediodía que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi van a "garantizar la impunidad" del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios.



"Ayer (jueves) se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de (Guillermo) Dietrich, (Javier) Iguacel y (Nicolás) Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de 600 millones de dólares", sostuvo la ex mandataria a través de su cuenta de Twitter.

La expresidenta de la Nación agregó una descripción física de los magistrados que anularon los procesamientosa Dujovne y Dietrich al señalar que:"Bruglia es el de barbita. El de al lado de pelo blanco se llama Martín Irurzun y es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del “poder residual”.

También hizo mención lo que, a su criterio, es una campaña de hostigamiento del diario Clarin al señalar que: "En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción". Y agregó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?"

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, forman parte de la lista que el kirchnerismo pidió revisar, dado que sus traslados no pasaron por el Congreso. Ambos, desde la Sala 1 de la Cámara Federal tienen causas que complican al actual oficialismo. Bertuzzi y Bruglia fueron trasladados para cubrir vacantes durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero según Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, esos traslados, junto con otros ocho, no cumplieron los requisitos necesarios y serán revisados.



