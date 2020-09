Máximo Kirchner: "Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto"

Máximo Kirchner respaldó este viernes 11 de septiembre la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que anunció esta semana el presidente Alberto Fernández para financiar el plan de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados cuestionó además a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri, quien "le dio más a la ciudad más rica", lo que representa "la metáfora perfecta de lo que piensa".

"Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto, era tan grosero que después la bajaron un poquito. Ahora, cuando el presidente Alberto Fernández quiere redistribuir es anticonstitucional", planteó el legislador nacional, en referencia al anuncio del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien llevará el tema a la corte suprema.

Entrevistado por Marcelo Figueras (periodista y escritor que acompañó a Cristina Kirchner en la gira de presentación de Sinceramente) en Plegarias Atendidas (Radio Provincia), el hijo de la vicepresidenta se refirió también al conflicto con la Policía Bonaerense que motivó los cambios de coparticipación. "Nunca había sucedido que se desvirtuara todo, que patrulleros con hombres armados rodearan el lugar donde está el presidente elegido por los argentinos", sostuvo.

Máximo Kirchner destacó no obstante que pudieron "resolver un problema objetivo, cuando uno miraba el valor de las horas CORES, vimos también que la pandemia agudizó la crisis del sector porque al no haber eventos deportivos o recitales, el salario del policía no podía contar con adicionales".

Luego apuntó a la anterior gestión bonaerense: "Este caldo de cultivo se fue amontonando, no pasó con Vidal pero sí con Axel (Kicillof) y esta es una realidad objetiva, como también que muchos de los reclamos de hoy también existían con Vidal", consideró. Y opinó que "no hubo una dirigente política más cuidada por los medios que María Eugenia Vidal y perdió por 17 puntos, porque hay que gestionar". "Hay que afectar intereses para dar consistencia a la política", agregó.

"Cuando comenzó la pandemia y el gobierno empezó a tomar medidas, el Presidente Alberto Fernández tenía un 80% de imagen positiva y justo ahí fue cuando la oposición empezó a bombardear con frases como las de Patricia Bullrich -que no es un personaje menor- diciendo que el presidente se había enamorado de la cuarentena, o el jefe del bloque del Senado diciendo que la cuarentena era un negocio político del gobierno", expresó luego el diputado nacional.

"Nuestra discusión no pasa por la televisión, porque cuando tu construcción depende del apoyo mediático, si luego ese medio necesita que vos digas tal cosa, la gente se olvida de ese dirigente y ponen a otro. Construir la independencia necesaria del dirigente político es difícil si no hay una construcción preexistente a responsabilidades que te puede dar el voto de la gente", concluyó el referente del Frente de Todos.

