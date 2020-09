Tras la oferta de Axel Kicillof, la Bonaerense pide más aumento y que no haya "represalias"

Los agentes de la Policía Bonaerense que continuaban protestando en el mediodía de este jueves 10 de septiembre en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires consideraron insuficiente el anuncio del gobernador Axel Kicillof. Si bien reconocieron el gesto del aumento salarial, reclamaron que sea mayor, y además pidieron que no haya "represalias administrativas" por las manifestaciones de esta semana.

El presidente de la Defensoría Policial, Luis Tonil, advirtió que el conflicto "se profundizará" si no hay garantía de que no habrá "represalia administrativa" contra ningún efectivo.

"El conflicto no se resuelve sólo con el reclamo salarial. Esto se profundiza si no se resuelve, con la firma de (el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni, una decisión administrativa garantizando que no habrá represalias" contra los efectivos que protestaron, subrayó Tonil en diálogo con Ruleta Rusa, ciclo que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

Continua la asamblea de policías en Adrogué.

El oficial principal retirado precisó que a Berni "se le pasó por un costadito" el conflicto, pero aclaró que de "ninguna manera" apuntaron al funcionario en su manifestación. Tonil reconoció no obstante que el reclamo salarial "se volvió anárquico" y lamentó la protesta de los patrulleros frente a la Quinta de Olivos: "Se faltó el respeto al Presidente (Alberto Fernández) y a la investidura. Se mandaron la macana de su vida y se nacionalizó el conflicto, que es provincial", expresó.

Tras el mensaje del jefe de Estado de anoche, que anunció la reasignación de fondos de coparticipación para mejorar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, el gobernador comunicó este mediodía los aumentos de los salarios policiales bonaerenses. Según Kicillof, unos 39.000 agentes pasarán a cobrar un básico de 44.000 pesos, y "se triplicará a 120 pesos las denominadas horas Core", actualmente tasadas en $40.

"No es el reclamo que se está haciendo, pero por lo menos hay una respuesta, algo que se podría haber dado el lunes", opinó sobre la oferta Nicolás Masi, secretario general del Sindicato de Policías Bonaerenses, en diálogo con Radio con Vos.

"Estamos lejos de lo que pedíamos, que era un sueldo de bolsillo de $60 mil, hay que hacer adicionales para llegar. La equiparación es histórica, sí, pero también tiene que serlo el régimen de horarios: la Policía Federal y la de la Ciudad trabajan 6 horas diarias. La Bonaerense trabaja 8 más recargos de servicio", agregó el sindicalista en respuesta al gobernador, quien aseguró que el aumento prometido igualaba los salarios con los de la fuerza porteña.

Las asambleas policiales continuaban este mediodía en puntos neurálgicos del conurbano bonaerense y del resto de la provincia. La principal concentración se mantenía en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y ruta provincial 4, partido de La Matanza. También hubo asambleas en Lanús, Adrogué y La Plata.

