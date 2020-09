Alberto Rodríguez Saá: "Los porteños son insoportables, terribles y además no producen nada"

En una larga nota radial, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá dejó este jueves 10 de septiembre polémicas declaraciones sobre la Ciudad de Buenos Aires, tildando a sus habitantes como "insoportables", "terribles", ironizando respecto a que los porteños "creen que van en la primera clase del Titanic, que el barco se hunde y ellos no...".

"Los porteños son terribles, a todas las saben lungas, a mí que me va agarrar el virus, yo soy el peor del pueblo yo viajo a Europa y si traigo el virus me chupa un huevo. Y si tengo el virus yo salgo, total se cree que va en la primera clase del Titanic, y él no se hunde", dijo el mandatario puntano.

"La verdad es que son insoportables, las saben todas, yo subía a un taxi en Buenos Aires y los tomaba como diversión hablándoles de Gardel o les decía de una tía con un problema de salud, y me decía 'me vas a decir a mí, yo te llevó ya a un cirujano que conozco' y así con todo...", agregó.

"Se ríen cuando hablan de San Luis, jamás te van a decir que hacés las cosas bien", agregó, y ya sobre el tema del reclamo policial opinó que "la solución que le dio Alberto Fernández al tema de la coparticipación y la policía en la provincia de Buenos Aires fue buena, porque acá lo que hay que decir es que Macri cuando estaba en retirada firmó entre gallos y medianoche un aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, les dio por decreto dos puntos que es equivalente a la coparticipación completa de las provincias de San Luis, La Pampa o La Rioja", precisó Rodríguez Saá, agregando que "además en Buenos Aires ya deberían decirse a terminarla con ese jueguito y decidirse o no a ser una provincia, porque siguen con jefe de Gobierno y no gobernador".

"Todo lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires es donación de la provincia de Buenos Aires y lo ha hecho la Nación argentina, todo, todo, el Teatro Colón también", aseguró Rodríguez Saá en su carga contra los porteños, señalando que "cuando le dan la Policía Federal, se la dan con todos los edificios, todo el mobiliario y toda la plata para los sueldos, el presidente Fernández debió entrar y al primer día eliminar ese decreto...Debió decir si les dieron la policía arreglenselá muchachos".

"Allá dicen que tienen grandes gobernadores, y no tienen un plan, nunca tienen un presupuesto equilibrado, que es lo más importante, lo básico", afirmó Rodríguez Saá.

Rodríguez Saá no solo criticó a la Ciudad de Buenos Aires, sino que también apuntó a la Nación por el tema coparticipación, señalando que "la Nación fue avanzando de a poco y hoy se queda con el 78 por ciento de la recaudación, y solo reparte el 22 por ciento con las provincias, entonces la provincia de Buenos Aires está cobrando menos de la mitad porque la Nación avanzó sobre la provincia de Buenos Aires, no por 8 puntos, sino que hoy cobraría 18 puntos".

"Así el ciudadano tiene que soportar tres estados, nacional, provincial y municipal y los tres tienen la misma competencia, hay una superposición tan grande en la Argentina, porque todos hacen todo y lo hacen mal, entonces la plata no alcanza para nadie", remarcó sin medias tintas el mandatario puntano en su larga exposición.

"Si vos decís el problema de las viviendas es de las provincias, entonces tenés que darles la plata a las provincias y no tenés que tener un ministerio para eso en la Nación", agregó Rodríguez Saá, indicando que "lo mismo pasa con las escuelas, que son de las provincias, entonces que hace un Ministerio de Educación de la Nación con muchísima plata".

"Nosotros de los enfermos que tenemos de Covid-19 un 80% son asintomáticos, después hay un 15% se maneja con relativa facilidad, después un 3% que requiere terapia intensiva y 2% con respirador", destacó el mandatario, que la última semana devolvió a su provincia a Fase 1.

HB