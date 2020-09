Santiago Cafiero le respondió a Horacio Rodríguez Larreta: "Los fondos no son coparticipables"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este viernes 11 de septiembre que con la quita de fondos a la Ciudad el Gobierno está "haciendo lo mismo" que hizo el ex presidente Mauricio Macri "pero en el sentido contrario para beneficiar a la mayoría". "Son recursos del Estado nacional que no están dentro de la Ley de Coparticipación. Son recursos que la Nación cede a la Ciudad. No son coparticipables", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones radiales, el ministro coordinador remarcó: "Macri le dio más plata a la ciudad más rica por decreto. Lo que estamos haciendo lo mismo, pero en el sentido contrario para beneficiar a la mayoría".



Ante la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la Corte Suprema para evitar la quita de fondos, Cafiero afirmó que la medida de la Casa Rosada "es constitucional, justa y legítima" y destacó que "va en línea con declaraciones que hizo en 2016 cuando le llegan estos fondos diciendo que no eran coparticipables".



Ante las críticas por el modo en que se implementó el recorte, el jefe de Gabinete indicó que "no era una negociación" la que había que iniciar y subrayó que "no eran recursos que estaban bien asignados", por lo que consideró que el Gobierno lo que hizo fue "impartir justicia".

Rodríguez Larreta presentó una medida cautelar para que no le quiten los fondos



"Estaba mal dado, se venía hablando con la Ciudad, se postergó una decisión porque estaba el momento más álgido de la pandemia. Esta situación viene a reparar las injusticias del macrismo. No venimos a administrar las injusticias, sino a repararlas", remarcó. Y añadió: "¿Que tenemos reuniones periódicas? Sí, por supuesto. Él dice que en estas reuniones no se tocaba este tema, pero podemos decirle que en diciembre, apenas asumidos, ya estábamos trabajando con la Ciudad planteando esta problemática que teníamos que resolver y nos pidieron tiempo hasta enero. Después empezamos a discutir con ellos para ver cuál era el monto preciso que se necesitaba para cumplir con los salarios de los policías".

En ese sentido, profundizó: "Tuvimos mucha paciencia y estuvimos mucho tiempo mostrándole que habían sido excesivos los recursos que Macri le había dado a la Ciudad. Es cierto que en los últimos tiempos hace mucho que no hablábamos de este tema. Se le comunicó la decisión el mismo día, pero era algo que se venía tratando el mismo día". A la vez, el funcionario nacional aseguró que "no es real que es un castigo" a la Ciudad y señaló que sigue habiendo "una coordinación permanente" entre ambos distritos.

Al ser consultado sobre si se mantendrán las reuniones entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta para analizar la situación epidemiológica ante la pandemia de coronavirus, Cafiero respondió: "Creo que sí. Tenemos que seguir marcando la responsabilidad que le trajo cierta tranquilidad a la sociedad, mostrando que hay una política coordinada más allá de los colores políticos".



Y agregó: "La lucha contra la pandemia tiene que continuar, más allá de la significación del día de ayer. No hay ningún diálogo roto. Se va a seguir discutiendo, trabajando en todos los puntos que tenemos con la Ciudad. Tenemos un trabajo permanente, porque tenemos que coordinar".



Finalmente, el jefe de Gabinete descartó que haya medidas similares contra otros distritos, ya que indicó que "el único fondo que existía con estas características era el que le había dado Macri injustamente a la Ciudad".