Cristina convocó a sesión y el Senado rechazará los traslados de jueces

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó para el próximo miércoles 16 de septiembre a una sesión en el Senado, en la que el oficialismo tratará el rechazo de los traslados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, y del juez Germán Castelli.

El llamado a sesión se hizo oficial este lunes 14 de septiembre, y es para este miércoles a las 14 horas. El Frente de Todos, que tiene mayoría en la Cámara Alta, buscará dar marcha atrás con los traslados de los tres jueces. La semana pasada, el oficialismo aprobó los dictámenes de rechazo de los traslados y ahora llevará los mismos al recinto para hacer formal la vuelta atrás. Los pliegos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli no habían sido aprobados por el Senado, ya que fueron trasladados por decreto.

Bruglia y Bertuzzi eran integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, hasta que entre 2017 y 2018 fueron trasladados por el macrismo a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py. Una instancia clave donde se revisan las causas que allí tramitan e involucran a actuales y ex funcionarios. Ambos camaristas intervinieron en casos sensibles, como la conocida como los “cuadernos de la corrupción” y ratificaron el rol de la ahora vicepresidenta como “jefa de una asociación ilícita”, que le había impuesto el fallecido juez Claudio Bonadio.

Por su parte, Germán Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llegó a ese puesto trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, y es uno de los magistrados que tiene que juzgar la causa de los cuadernos.

El pedido para lograr la revisión de sus traslados, junto a los de otros ocho magistrados - la mayoría concretados durante el gobierno anterior- comenzó semanas atrás en el Consejo de la Magistratura. Gerónimo Ustarróz, representante del Ejecutivo en ese organismo, fue quien alegó los traslados que estaban incompletos y que debían pasar por el Senado.

Bruglia y Bertuzzi habían ido a la Justicia para frenar la revisión de los traslados que impulsa el oficialismo, y presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que ahora analizará la cuestión. Al máximo tribunal llegó el recurso per saltum de los camaristas, quienes buscan evitar volver a los cargos que ocupaban antes de llegar a la Cámara Federal de Apelaciones. Según consignó La Nación, este lunes se presentaron mediante un escrito en carácter de urgencia ante la Corte para pedirle "su inmediata intervención", debido a que aún no obtuvieron un pronunciamiento sobre el recurso que presentaron a fines de agosto.

La crítica de Cristina Kirchner

El pasado 11 de septiembre, la vicepresidenta se refirió a los magistrados en sus redes sociales, y dijo van a "garantizar la impunidad" del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios. "Ayer (jueves) se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de (Guillermo) Dietrich, (Javier) Iguacel y (Nicolás) Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de 600 millones de dólares", sostuvo la ex mandataria a través de su cuenta de la red social Twitter.

En esa publicación, además, cuestionó al diario Clarín al señalar que no es cierto que “quieren separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí”. "En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción". Y agregó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?"

