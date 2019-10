Bertuzzi y Bruglia, dos camaristas claves con un futuro sin certezas

por Cecilia Devanna

Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia son los camaristas que revisan cada paso del caso de los cuadernos. Llegaron al cargo envueltos en cuestionamientos y fueron defendidos por el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, ahora hay versiones de que les soltaron la mano y su futuro ante un eventual cambio en el poder político parece estar en duda.

Desde su llegada a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, Bertuzzi y Bruglia intervinieron en cientos de expedientes, pero si algo pareció ponerlos en la palestra fueron las excarcelaciones que se dieron en los últimos días en el marco de la causa de los cuadernos. A partir del martes, además, podrían resolver en otros tramos de los cuadernos: cartelización en la obra pública y corredores viales.

De larga carrera judicial, también enfrentan cuestionamientos sobre sus respectivas llegadas al tribunal de alzada desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 –donde ambos eran jueces– a través de traslados y no por concursos. Es un punto que abre debates a futuro, tras el casi seguro recambio presidencial, pero en el que hay antecedentes del propio kirchnerismo y una acordada de la Corte que los avala.

Desde que intervinieron en el caso de los cuadernos (lo hacen solos, sin el tercer integrante de la Sala, Mariano Llorens, quien debió excusarse por su parentesco con Rafael Llorens, uno de los involucrados en el expediente), fallaron en distintos tramos. En algunas oportunidades confirmando actuaciones de Claudio Bonadio y en otras, revirtiéndolas. Las liberaciones que ahora los ponen en el tapete no son nuevas. En el marco del caso ya habían otorgado varias otras. Entre ellas las de Nelson Lazarte, Hernán Gómez, y también de cuatro de los ex secretarios de los Kirchner. Todas ellas ocurrieron, como otras, antes de las PASO, lo que pone en cuestionamiento las especulaciones sobre la liberación de presos acorde al nuevo tiempo político.

Con sus decisiones, los magistrados parecieron poner lo que en Comodoro Py se leyó como “coherencia ante avanzadas imposibles de sostener jurídicamente”. “Lo de Ferreyra no resistía análisis”, explican en Py. “Preso por no haberse arrepentido, no hay respaldo para algo semejante”, agregan. Quienes conocen de cerca el recorrido judicial de la causa explican que, en un escenario donde habrá “diluvio” de nulidades, sus decisiones quedaron a salvo, en especial las que apuntaron a las situaciones de detención.

Sus llegadas al tribunal son objeto de cuestionamientos por parte de la oposición, que busca poder revertirlos cuando llegue al poder. Desde el justicialismo creen que las vacantes deberían acumularse con el concurso que ya está abierto y del que saldrán los dos nombres que ocuparán los puestos disponibles en la Sala II, donde desde hace más de un año solo está Martín Irurzun.

Cerca de la Cámara sostienen que la cuestión está zanjada a través de una acordada de la Corte y hasta evocan los más de setenta traslados que se hicieron en los últimos años y nadie cuestionó. En paralelo, hay dos antecedentes en las mismas condiciones que se concretaron durante los años del kirchnerismo.

Pero algunos cruces y diferencias con el macrismo parecen haberles generado también la pérdida de un apoyo fundamental.