Macri íntimo: el origen de su reaparición y su visión sobre Cristina, Larreta y Vidal

Ni bien terminó de observar el acto donde el presidente Alberto Fernández, junto a los intendentes oficialistas y opositores, anunciaba que le quitaría poco más de un punto de coparticipación a la Ciudad, Mauricio Macri tomó su teléfono y le escribió a Fernando de Andreis, uno de sus colaboradores más cercanos: “Hay que apoyar a Horacio (Rodríguez Larreta)”, le transmitió.

La conferencia del jefe de Gobierno porteño, donde anunció que recurriría a la Corte, lo terminó de convencer de escribir una carta pública. Incluso, pensó en que era momento para plantear una agenda más amplia que la pelea por los fondos de la Capital Federal, según confiaron en el entorno del ex jefe de Estado a PERFIL. Y también, acaso, fue una buena forma de intentar ratificar su liderazgo cuando Larreta tomó la atención como nunca antes y fue el centro de la escena política.

Así se gestó la columna que publicó el ex presidente domingo en La Nación y, a la par, en el diario español El Mundo, con el objetivo de plantar sus ideas hacia los líderes internacionales.

Aunque fue una idea de él, comenzó con un borrador y De Andreis y Hernán Lombardi colaboraron. Dio algún pequeño aporte Julieta Herrero, ex funcionaria a cargo de área de Discurso. “Tiene que ser una carta para los argentinos”, les manifestó. Sintió que hacía demasiado tiempo que seguía en silencio.

En ese marco, desde su quinta familiar “Los Abrojos” comenzó a darle forma a las primeras ideas, tras haber recibido el jueves al mediodía a un grupo de tres intendentes bonaerenses jóvenes, y tras largas charlas con el pequeño grupo de colaboradores y ex funcionarios que aún siguen cerca de él.

La radicalización del oficialismo

En concreto, según pudo reconstruir PERFIL, Macri piensa que los próximos tres meses serán clave para el futuro del país.

En primer lugar, cree, como expresó en su columna, que hay “un serio riesgo institucional” y, ante sus interlocutores, enumera la reforma judicial, el traslado de jueces, la pérdida libertad de expresión, las tomas de tierras y viviendas y la liberación de presos, entre otras.

y, ante sus interlocutores, enumera la reforma judicial, el traslado de jueces, la pérdida libertad de expresión, las tomas de tierras y viviendas y la liberación de presos, entre otras. En segundo lugar, plantea que, ante este escenario, era central dar un apoyo a Larreta. Fue recién, tras la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que hubo un comunicado de apoyo masivo al jefe comunal. En su larga columna publicada el domingo solo hay un párrafo dedicado al tema de la coparticipación.

El tercer eje que lo mantiene activo es la unidad de Juntos por el Cambio: asegura que es clave para que haya un futuro en la oposición que el frente opositor no tenga escisiones.

"Les avisé", el mensaje de Macri a sus dirigentes

Por estos días se sintió revalorizado: le planteó a dirigentes, intendentes y diputados que él había “avisado” que a la crisis sanitaria se le podía sumar la económica si el Gobierno no tomaba medidas.

Hoy cree que estaba en lo cierto cuando lo planteó en abril. En este sentido, expresa que nunca escuchó que tanta gente le exprese el deseo de dejar el país, desde empresarios de poder hasta clase media que no ve “viable” el país.

En términos netamente políticos, dice que, en algún punto, tiene una semejanza con Cristina Kirchner: ambos dicen lo mismo en público que en privado y que su electorado es muy fiel.

Sin embargo, es muy crítico de CFK: le adjudica la radicalización del presidente, la agenda judicial y la quita de fondos a la Ciudad. “Era mentira que volvían mejores”, llegó a manifestar ante sus hombres más cercanos.

De hecho, tiene serias dudas sobre el proceso electoral de 2021. Es más: en la columna original había querido poner la palabra “fraude” y sus asesores lo impidieron.

La oposición

Sobre el frente opositor, desliza: “Nosotros representamos a ese 41% que es más del 80% de los que generan trabajo y producen. Hay que cuidarlos porque están con el autoestima destruida”, se lo escuchó decir en los últimos días. Y ya piensa en el 2021: “A ellos les tenemos que pedir un último esfuerzo el año que viene”.

Macri está seguro que muchas de las verdaderas reformas que pretende el kirchnerismo necesitan mayorías especiales en el Congreso por eso las legislativas serán una bisagra para el país.

En ese contexto, ve a un frente opositor ordenado, en lo que refiere a los cargos parlamentarios y a los intendentes. “La unidad no está amenazada, por ahora”, confiesa entre sus íntimos.

Qué piensa sobre Marcos Peña, Vidal, Larreta y Monzó

De sus ex colaboradores, destaca dos en particular: Marcos Peña y María Eugenia Vidal (los "hermanitos" los definía un ex funcionario hoy en el Congreso), quien incluso lo sensibilizan. Más distancia pone cuando le toca hablar de Larreta.

A Peña lo considera uno de los hombres más brillantes y afirma que lo admira. “Con Marcos siempre salíamos por arriba y para adelante”, confiesa sobre los conflictos que le atajaba su ex jefe de gabinete. Se lamenta: cree que actualmente esa figura ordenadora hoy no existe.

Sobre Vidal dice que “María Eugenia es capaz de todo, tiene una capacidad infinita”, según pudo reconstruir este medio. A pesar de ello, en el libro que está preparando habría críticas a las elecciones de 2019, en especial por haber perdido en la tercera sección electoral bonaerense. Es una idea que Peña y también el “ala política” hoy sostienen. Incuso Miguel Ángel Pichetto.

Macri cree que Cristina Kirchner dinamita el diálogo con Alberto F y Massa

Por su parte, a quien critica más duramente es a Emilio Monzó, quien este fin de semana “jubiló” a Macri y a CFK. El ex jefe de Estado plantea ante sus interlocutores que, tras la ley de movilidad jubilatoria a fines de 2017, la actitud de Monzó fue otra. “Hubo un antes y un después”, apunta. Cree que fue parte de un sector del Gobierno que, a su parecer, no quiso ir a fondo por un “cambio definitivo”.

De todas formas piensa que el momento de la autocrítica ya pasó: afirma que hay que pasar de capítulo y que, dado el escenario de pandemia y las movidas del oficialismo, solo podría debilitar a Juntos por el Cambio.

Por lo pronto, ya tiene pensado volver a hablar. Seguramente hacia fin de año volverá a dar entrevistas. “No se trata de candidaturas, está preocupado por lo que pase en Argentina en los próximos meses”, aseguran al lado del ex presidente. El 2021 lo confirmará. O no.

