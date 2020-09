Patricia Bullrich, después del coronavirus: "La cuarentena de seis meses es negativa para el país"

Patricia Bullrich fue invitada a Verdad/Consecuencia este lunes luego de haberse recuperado de coronavirus. Al referirse a su experiencia explicó que estuvo internada "pero por suerte no fue terrible porque no tuve síntomas fuertes". Me siento muy bien totalmente recuperada y pudiendo salir a la calle. Fue una experiencia que genera un gran miedo y muchos problemas en el país".

Consultada si su infección le hizo cambiar la forma de ver la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, Bullrich dijo: "La cuarentena de seis meses es algo negativo para el país. Hoy estamos viendo la cantidad de empresas que se están yendo, la gente que se queda sin trabajo. La lógica hubiera sido una cuarentena de dos meses para preparar el sistema de salud y protegiendo a la gente mayor y con problemas.

La presidenta del PRO evitó criticar al jefe de gobierno porteño, de quien dijo: "Hace tiempo viene planteando una cuarentena inteligente. Al principio fue difícil separarse". Y luego apuntó contra la estrategia del gobierno nacional: "Vamos a llegar a una crisis de salud 6 meses después".

La ex ministra se refirió también a la nota publicada por Mauricio Macri en el diario La Nación: "La columna de Macri plantea qué país defiende Juntos por el Cambio", dijo y la calificó como "conceptual". Asimismo, Bullrich confirmó que "Macri envió previamente la carta a los dirigentes de la mesa de Juntos por el Cambio".

Por último, al ser consultada sobre la opinión de Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados, lo definió como "naif e ingenuo".

