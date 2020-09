Patricia Bullrich respaldó a los vecinos de Pilar: "Es el rechazo que genera ver la impunidad en persona"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el rechazo de vecinos del barrio cerrado de Pilar donde Lázaro Báez iba a tener prisión domiciliaria es muestra del "hastío que genera ver la impunidad en persona".



Además, la ex ministra de Seguridad reclamó que la "Justicia avance con el juicio rápido para que pague por sus actos" el dueño de Austral Construcciones.

"La sociedad impidiendo el ingreso de Báez, es una muestra del rechazo y el hastío que genera ver la impunidad en persona", subrayó Bullrich. En su cuenta de la red social Twitter, expresó: "Es el robo al país,el plan para fugar dinero y armar un mecanismo de corrupción. Espero que la Justicia avance con el juicio rápido para que pague por sus actos".

El Tribunal Oral Federal 4 le concedió este lunes 7 de septiembre el arresto domiciliario al empresario Lázaro Báez, por lo que salió de la cárcel de Ezeiza tras más de cuatro años preso, sin necesidad de pagar fianza. Sin embargo, la llegada de Báez al country de Pilar, donde tiene su casa, se tornó muy tensa y con incidentes incluidos. Los vecinos se resistieron a la llegada del empresario y el móvil del servicio penitenciario terminó con el parabrisas roto y tuvo que regresar al penal de Ezeiza.

Los vecinos resistieron la entrada de Lázaro Báez al country y volvió a Ezeiza

La exministra de Seguridad del gobierno macrista, se encuentra en aislamiento debido que contrajo coronavirus. Para anunciar que se enfermó, Bullrich publicó un breve video en sus redes sociales: "Hola, cómo les va? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que bueno, evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Sé que me está llamando mucha gente, muchísimas gracias por este apoyo".

FeL