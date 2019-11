Para Patricia Bullrich, Alberto Fernández "es un poco irresponsable" por no leer los protocolos de seguridad

Alberto Fernández anticipó que formaría un Consejo de Estado de la Seguridad como una de sus primeras medidas cuando asuma la jefatura de Estado el 10 de diciembre. El presidente electo, crítico de las políticas de su antecesor Mauricio Macri en la materia, también planteó la posibilidad de derogar los protocolos de actuación que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich implementó para la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura para el uso de armas de fuego. Al respecto, la funcionaria macrista consideró que el exjefe de Gabinete es "irresponsable" por "no leer mejor" la medida y aconsejó al próximo mandatario "estudiar" por qué se implementó.

El líder del Frente de Todos denunció que el protocolo es "para proteger a los asesinos que tiran por la espalda", en referencia al policía Luis Chocobar que mató a un ladrón que había apuñalado a un turista en La Boca. Durante una entrevista publicada este domingo 17 de noviembre en Página/12, Fernández dijo que el Gobierno actual implementó la medida para "que ese policía pueda argumentar que actuaba en cumplimiento de un deber".

"Es una causa de justificación que le quita responsabilidad. Porque no pueden decir que actúan en legítima defensa si alguien se está escapando y le disparan por la espalda", argumentó.

"Mientras no ataquemos la desigualdad, el problema del crimen no se va a resolver con más penas y con pistolas electrónicas ni autorizando a Chocobar a disparar por la espalda. Esa es toda una ficción. Este fue un gobierno de ficción. Llegaron con el marketing y se van con el marketing", alertó luego Fernández

El protocolo de seguridad sólo es un hecho comunicacional

Consultada por el caso y ante la posibilidad de que se derogue el protocolo, Bullrich explicó que se implementó "porque las fuerzas de seguridad tenían una enorme incertidumbre frente al uso de las armas de manera correcta". "Había protocolos dispersos. Cada vez que un policía usaba un arma correctamente se lo ponía en el lugar del victimario. Era el mundo del revés", describió.

"Evidentemente (Alberto Fernández) no ha leído el protocolo de uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. Tendría que estudiar por qué lo hicimos", explicó la ministra en diálogo con Desde el llano, ciclo que conduce Joaquín Morales Solá en TN. Y agregó: "Me parece que es un poco irresponsable no leerlo mejor, no trabajarlo mejor, guiarse por lo que dicen que dice".

La funcionaria saliente detalló que el protocolo "busca generar certeza en el momento en que hay que decidir si se utiliza el arma" y señaló que en 2015 hubo 96 policías muertos contra 24 en el 2018. Respecto al caso Chocobar, la ministra respondió: "Se terminó sabiendo que el disparo había ido al piso (dijeron que había sido por al espalda). Pero por si acaso lo mandaron a juicio oral. Va a salir liberado, no tenga la menor duda, porque fue un uso correcto".

DR/FF