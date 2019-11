Patricia Bullrich: "Alberto quiere ganar tiempo a futuro y extender su cheque en blanco"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, habló este jueves 7 de noviembre sobre la transición entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, y sostuvo que aún no hubo contacto entre el gabinete y el equipo designado por el presidente electo. La funcionaria cuestionó además las críticas de Fernández a los informes presentados por Marcos Peña, y lo consideró una estrategia política "para extender el cheque en blanco" al momento de recibir el mando.

"Todavía no tuvimos contacto con los equipos de Alberto Fernández. Nosotros estamos preparando todos lo números y estamos organizando documentos para poder pasarlos lo más rápido posible, pero hasta ahora se comunicaron con nosotros", aseguró la ministra.

En esa línea, dijo que el cuestionamiento del presidente electo ante los números que presentaron desde el gabinete, a los que consideró "absurdos", es “una estrategia política”. “Alberto quiere ganar tiempo a futuro y extender su cheque en blanco", consideró Bullrich en Ya Somos Grandes, que se emite por TN.

Sobre cómo será el gobierno del Frente de Todos, sostuvo que "las señales que estamos escuchando nos dejan incertidumbres sobre si se va a repetir lo del pasado" en relación al último mandato de Cristina Kirchner, pero aseguró que "prefieren estar abiertos, escuchar y ver qué pasa".

Consultada en relación a las declaraciones de Alberto Fernández sobre Milagro Sala, la funcionaria de Juntos por el Cambio aseveró: "En la Argentina a nadie se lo persiguió por sus ideas ni son presos políticos, sino por lo que hicieron. Que Alberto diga que Milagro Sala no merece estar presa siendo que fue juzgada con las leyes que rigen en nuestro país es ponerse encima del Estado de Derecho", sostuvo. Y agregó que "es una mirada poco democrática”.

Más adelante y en relación al mismo tema, la ministra planteó que "quizás Cristina eligió a Alberto para que diga este tipo de cosas". "Hay una decisión de Alberto Fernández de introducirse en las decisiones de los jueces, y tratar de ir para atrás, de liberar a Cristina y a Milagro Sala de los juicios", manifestó.

"Me interesaría ser presidenta del PRO, pero es una decisión que no está tomada"

Respecto de las versiones que la ubicarían como futura presidente del PRO, dijo que "aun no está decidido" y que "le interesaría". "Nadie me lo ha planteado. Me interesa, pero es una decisión que no está tomada. Nuestro líder Mauricio Macri tiene una voz importante, pero todos tienen que opinar en esa construcción. También hay que darle lugar a la alianza Cambiemos", destacó.

Por último, sí desestimó la idea de ocupar un cargo en la Ciudad, territorio donde Horacio Rodríguez Larreta gobernará por los próximos cuatro años. "Se dijo que iba a ser ministra de Seguridad de la ciudad pero no, Horacio ya tiene un equipo formado", expresó.

