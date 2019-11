Alberto Fernández se reunió con un funcionario de Trump y dijo que quiere "cumplir" con la deuda del FMI

La renegociación de la deuda con el FMI es uno de los desafíos más importantes que deberá resolver al gobierno que encabezará Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. El presidente electo aprovechó su gira por México de esta semana para reunirse con un funcionario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargado de Latinoamérica y el Caribe para la Casa Blanca. "Quiero que el Fondo nos ayude a pagar la deuda, no queremos incumplir", adelantó el exjefe de Gabinete.

Antes del viaje a México, Trump había llamado a Fernández para felicitarlo por el triunfo en las elecciones del 27 de octubre. "Recibí el llamado de Donald Trump, que me comunicó que instruyó al FMI para que trabajemos juntos para resolver el problema de nuestra deuda. Le agradecí por su importante gesto y le transmití mi intención de mantener una relación madura y cordial con los Estados Unidos", detalló en su cuenta de Twitter.

Recibí el llamado de @realDonaldTrump, que me comunicó que instruyó al FMI para que trabajemos juntos para resolver el problema de nuestra deuda.



Le agradecí por su importante gesto y le transmití mi intención de mantener una relación madura y cordial con los Estados Unidos. — Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2019

Luego de ese acercamiento, el referente del Frente de Todos aprovechó la gira por México para reunirse con con Mauricio Claver-Carone, el nuevo encargado de Latinoamérica y el Caribe para la Casa Blanca. Según publicó el diario Clarín, dialogaron sobre América Latina, lo que sucede en Chile y la situación de Ecuador. Además, el futuro mandatario argentino le expresó que "estaba contento con lo que propuso Donald Trump, de que Estados Unidos ayude a la Argentina en la negociación con el Fondo".

El presidente electo además adelantó su postura sobre la renegociación de la deuda: "Yo no quiero que los argentinos le deban más plata al Fondo, que debe asumir su responsabilidad y revisar lo que hizo. Mauricio Macri anunció que no puede pagar, pero nosotros queremos cumplir. No se trata de conseguir una quita (que el Fondo prohíbe), se trata de lograr que nos den la posibilidad de ponernos de pie, de producir, exportar y juntar los dólares para pagar", dijo durante una entrevista que brindó a TN.

Alberto Fernández apuntó contra el "pícaro" Marcos Peña por sus "mentiras" y "absurdos informes"

"Le expresé a Donald Trump mis deseos de trabajar juntos, pese a las diferencias que tengamos. Me parece muy importante su llamado y su oferta de ayudarnos a salir del Fondo Monetario Internacional y del pozo en el que caímos. Le expliqué la realidad de lo que nos pasó, porque él tenía datos muy confusos, y confían en que podamos trabajar juntos", agregó Fernández.

Aunque @marquitospena y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras.



Este es el país que nos dejan. pic.twitter.com/odzMOqHHhe — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2019

Por otro lado, el presidente electo utilizó sus redes sociales para criticar el informe que elaboró el Gobierno sobre la "herencia" que le dejará al peronismo, titulado "Ocho puntos sobre la economía": "Aunque Marcos Peña y sus inefables funcionarios escriban absurdos informes y presenten una Argentina que no existe, cada día que pasa la realidad descubre sus mentiras. Este es el país que nos dejan", escribió.

Fernández vuelve este jueves 7 de noviembre de México a Buenos Aires, y el viernes tiene previsto participar de un almuerzo en la sede de la CGT de la calle Azopardo. Junto a la mayoría de los grandes gremios (aún es una incógnita la participación de Hugo Moyano), el exjefe de Gabinete comenzará a definir los lineamientos del anunciado "pacto social".

DR/FF