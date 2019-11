Donald Trump llamó a Alberto Fernández para felicitarlo por la elección del domingo

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump llamó este viernes 1 de noviembre a las 17 horas al presidente electo, Alberto Fernández, para felicitarlo por el triunfo del domingo 27 de octubre en las elecciones presidenciales.

“Felicitaciones por la gran victoria. La vimos por televisión”, comentó el mandatario norteamericano, quien además le dijo: “(usted) va a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo”.

Durante la conversación telefónica, que el presidente electo mantuvo desde sus oficinas de la calle México en el barrio de San Telmo, Trump aseguró además haber instruido a su equipo en el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina. “He instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme”, señaló.

El FMI abre una oficina en Argentina: dónde estará

Por su parte, Fernández le transmitió su intención de mantener “una relación madura y cordial” alrededor de “muchos temas comunes en el marco de una situación compleja en la que Argentina necesita ayuda”. “Tenemos que hacer cosas juntos”, le dijo Fernández a Trump.

Según la agenda oficial, Fernández tendrá además su primera actividad internacional como presidente electo desde la semana próxima, ya que partirá este viernes hacia la Ciudad de México para reunirse con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Viajará acompañado por Felipe Solá, Santiago Cafiero, el ex funcionario bonaerense y dirigente del Grupo Callao Miguel "Mike" Cuberos, y el político e intelectual progresista chileno Marco Enríquez-Ominami.

“Tenemos que hacer cosas juntos”, le dijo Alberto Fernández a Donald Trump.

Si bien todavía no está confirmado el día y horario de la visita a López Obrador, se sabe que el encuentro será privado y sin protocolo, ya que aún Fernández no tomó posesión del cargo, pero se estima que ocurriría el lunes próximo. En la agenda del ex jefe de Gabinete también figuran reuniones con el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y con el empresario Carlos Slim.