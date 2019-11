Felipe Solá: "Me estoy acostumbrando de a poco a la idea de ser el canciller"

Cuando aún faltan 40 días para que asuma el próximo gobierno, los rumores respecto de quiénes van a ocupar el Gabinete de Ministros no cesan. Y todo pareciera indicar que los cañones apuntan a que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá sea el próximo canciller. O, mejor dicho, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, tal como es el nombre formal del cargo.

El propio Solá se refirió al tema en una entrevista que le concedió al programa La Mirada Despierta, que se emite por AM Continental y conduce Nelson Castro. Ante la pregunta, concreta, de si va a ser o no canciller, deslizó: "No está anunciado todavía el tema. No puedo confirmar eso hasta que no lo diga el Presidente. Me estoy acostumbrando a la idea de a poco. Es un desafío fuerte se así ocurre. A esta altura me preocupa más el país que el lugar donde me toque estar".

Por otra parte, Sola confirmó que está viajando esta noche a México junto al Presidente electo, Alberto Fernández. "Allá tenemos cuatro actividades: el encuentro con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador; otra es una cena con cinco grandes grupos económicos mexicanos, en la que va a estar el jefe de Gabinete del Presidente, que también es un gran empresario; por otra parte habrá una reunión con el empresario Carlos Slim, que tenía ganas de ver al Presidente electo; y la cuarta actividad es una disertación en la UNAM", resumió Solá.

Ante la consulta respecto de la relación con Brasil, luego de las críticas de Jair Bolsonaro a Fernández y del tuit homofóbico del hijo del mandatario brasilero atacando al hijo de Alberto, Solá respondió: "Vamos a intentar todos los caminos de establecimiento de una relación absolutamente normal y si es posible, muy cercana. Porque Brasil es muy cercano para todos nosotros. Y nosotros lo somos para millones de brasileños también".

No obstante, fustigó al actual canciller, Jorge Faurie, por no haber reaccionado más rápido ante los ataques contra el Presidente electo y su familia: "Yo creo que es una cuestión de Estado. Y la primera reacción del canciller Faurie fue lamentable. Porque fue negar el tema, porque no era una cuestión protocolar, era una ofensa a un futuro jefe de Estado. Después sí, elevó una queja formal, pero las primeras reacciones fueron lamentables".

Puntualmente, sobre los dichos de los Bolsonaro, Felipe Solá sentenció: "Se mezclan diferencias personales e ideológicas con homofobia y racismo, cosas que no pensamos ver en un presidente o el hijo de un presidente".

Respecto de su visión acerca de Venezuela, el exmandatario provincial afirmó: "Pensamos que tiene que haber elecciones adelantadas y controladas por todos los países de Sudamérica o por todos aquellos que se convenga que quieren seguir lo que pasa. Eso es lo que el futuro Gobierno piensa". Consideró además que "la solución no debe ser militar, para nada" y que "hay que fomentar negociaciones con Maduro".

En cuanto a la principal potencia mundial destacó: "Es fundamental para nuestro Gobierno y para Argentina tener una relación muy buena con EE.UU.".

