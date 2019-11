La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este viernes 15 de noviembre a la posibilidad de que Alberto Fernández derogue los protocolos elaborados durante su gestión, ante lo cual le pidió que "no lo hagan" porque sino "les va a salir el tiro por la culata". "Que lo estudien y vean cómo estaban las Fuerzas de Seguridad y los protocolos que tenían y el grado de indefensión que tenían. Lo que van a lograr si derogan este protocolo, es que las Fuerzas sientan que el Estado no valora su tarea, los deslegitima", sostuvo la funcionaria nacional. Advirtió que si se dan de baja los distintos reglamentos establecidos en los últimos cuatro años, los uniformados "no van a saber cuándo usar la fuerza y cuándo no".

"Le resta seguridad a la gente. En vez de actuar efusivamente, les diría que lo lean, estudien y vean qué había antes y por qué las Fuerzas hoy generan más seguridad para la gente", remarcó. Y añadió: "Le recomendamos que no lo hagan. Van a generarle incertidumbre a las Fuerzas y eso genera más inseguridad para la gente. Les va a salir el tiro por la culata. Que analicen las cosas con más tiempo y no tomen decisiones porque las hicimos nosotros".

Un grupo de funcionarios bolivianos llegó a la Argentina tras escapar de su país

De esta manera, Patricia Bullrich se refirió a las versiones que circularon en las últimas horas en las que se hablaba sobre la posibilidad de que el futuro mandatario ordene a su ministro de Seguridad que dé marcha atrás con algunas de las iniciativas tomadas durante los últimos cuatro años, como por ejemplo el uso de armas no letales o el programa para que las Fuerzas de Seguridad puedan pedir documentos a pasajeros en estaciones de trenes.

EL PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo este viernes 15 de noviembre que sería "un honor" ser elegida como presidenta del PRO después del 10 de diciembre, pero afirmó que quiere que la decisión se tome "en un proceso de consensos" dentro del partido.

"En este momento se está discutiendo en el seno del PRO. Hay gente que plantea esa posibilidad, pero yo quiero un proceso de consensos", dijo Bullrich en diálogo con radio La Red.

En ese marco, la funcionaria manifestó que es una decisión "muy importante para los próximos años, como es construir la mesa de Juntos por el Cambio que va a conducir esta transición de oficialismo a oposición y adecuarnos a este nuevo rol".

Sería un honor, pero solamente en el caso de que esto sea algo que salga por consenso de todas las partes, agregó Bullrich

Añadió asimismo que la discusión "se está produciendo, y hasta que no concluya no voy a hablar".

"Si hay algo importante en Juntos por el Cambio y en el PRO es que los procesos sean consensuados, discutidos y tengan un grado de maduración en el que todos formemos parte", finalizó.

EA