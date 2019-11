Tras la polémica con Bullrich, Alberto también se cruzó con Jeanine Áñez

Noticias Relacionadas La sordera que afecta a los líderes latinoamericanos

El viraje ideológico que tuvo Bolivia en los últimos días, luego de producirse el golpe de Estado contra el ahora expresidente Evo Morales, modificó de manera drástica las relaciones bilaterales entre Argentina y el país andino. Y este cambio pudo observarse durante el día de hoy. Horas atrás, la mandataria interina Jeanine Áñez había dicho que Alberto Fernández "no tiene la información correcta sobre Bolivia”.

Además, quien hoy ocupa la máxima magistratura de aquel país añadió que "el golpe de Estado lo sufrimos los bolivianos el 20 de octubre".

Ante estas declaraciones, el Presidente electo de la Argentina, al ser abordado por medios de comunicación, retrucó: "No voy a hablar con alguien que no representa a Bolivia".

Por otra parte, Fernández señaló que mantiene un diálogo constante con Evo y destacó la actuación de México al recibir al presidente depuesto: "Argentina tiene que aprender mucho de México. Tiene que abrir sus puertas cuando hay perseguidos", resaltó.

El lunes pasado, Alberto Fernández había escrito en su cuenta de Twitter: "Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado".

Día de cruces mediáticos. El tema Bolivia no fue la única discusión pública que mantuvo el futuro presidente durante este viernes. Más temprano, se había cruzado con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo empezó cuando la funcionaria declaró: "Hay muchas declaraciones de Alberto Fernández diciendo que no estaba de acuerdo con el congelamiento, que generaba una situación de parate en Vaca Muerta. Esas son conversaciones que se dieron. Que después no las reconozcan será cuestión de ellos".

Y Fernández le contestó tuiteando una nota de PERFIL junto con el texto: "Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud".

Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud. Patricia Bullrich: "El aumento del combustible fue acordado con Alberto Fernández" | Perfil https://t.co/DwNxSFMW8E — Alberto Fernández (@alferdez) November 15, 2019

