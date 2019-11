Siguen los cruces entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich por el precio de los combustibles

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó este viernes 15 de noviembre sus dichos sobre un presunto acuerdo entre el actual Gobierno y Alberto Fernández en relación a la liberación del precio de los combustibles.

"Hay muchas declaraciones de Alberto Fernández diciendo que no estaba de acuerdo con el congelamiento, que generaba una situación de parate en Vaca Muerta. Esas son conversaciones que se dieron. Que después no las reconozcan será cuestión de ellos", afirmó la funcionaria durante una entrevista al programa Buenos Días América, y recalcó: "Yo no estuve en las conversaciones, pero se dieron".

Este jueves finalizó el período de congelamiento de los precios de las naftas y el gasoil dispuesto por el Ejecutivo luego de las PASO, por lo que las petroleras aplicaron aumentos de entre el 4 y el 6 por ciento. Durante la jornada, la ministra había asegurado, tras una reunión de gabinete con Mauricio Macri, que la liberación del precio fue "acordada" con el Gobierno entrante de Fernández.

"Es un tema acordado entre nuestro Gobierno y el Gobierno que viene. Espero que no tenga ningún tipo de problemas porque así fue acordado", dijo ayer Bullrich. Horas más tarde, el líder del Frente de Todos salió a desmentir la información. "Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud", respondió en sus redes sociales.

Otra mentira más del Gobierno macrista. Nadie acordó semejante cosa conmigo. Como siempre, descargan en otros decisiones que toman desde su propia ineptitud. Patricia Bullrich: "El aumento del combustible fue acordado con Alberto Fernández" | Perfil https://t.co/DwNxSFMW8E — Alberto Fernández (@alferdez) November 15, 2019

Este viernes, al ser consultada nuevamente sobre quiénes habrían tenido las conversaciones, afirmó: "Yo no soy parte del equipo de Energía", y subrayó: "Sabemos qué cosas se conversaron y qué se dijo públicamente. Que después lo nieguen es otra cosa".

Los aumentos que habrá desde que Macri perdió las elecciones del 27 de octubre hasta la asunción de Fernández el 10 de diciembre serán tres. Luego de la actualización del 5% el 1 de noviembre, con el fin del congelamiento se implementará una suba similar y el 1 de diciembre habría uno más con el fin de para estabilizar la "desactualización" del precio que según acusan las petroleras, sería del 15%.

AB Fel