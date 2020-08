Macri en Europa: reunión con Macron y un pedido para una oposición dura

Mauricio Macri comenzó a brindar imágenes con fuerte contenido político y volvió al centro de la escena. Por la mañana, participó de la reunión virtual de Juntos por el Cambio en la que se definió que los legisladores concurran a las sesiones de manera presencial. Y, antes, se había reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien había mantenido un vínculo muy cercano durante sus años como jefe de Estado.

El ex presidente viajó con su mujer, Juliana Awada, y su hija Antonia, a visitar a la residencia oficial francesa en París donde lo esperaba el presidente y su mujer, Brigitte. En un tono amistoso – según confiaron a PERFIL fuentes cercanas al ex mandatario – charlaron animadamente durante más de 50 minutos.

Allí repasaron desde el trabajo en la Fundación FIFA y también las políticas que llevaba adelante Francia contra la pandemia del Coronavirus. "Venían hablando seguido por Whatsapp y Macron lo invitó. Tuvo mucho más que ver con el vínculo personal que, incluso, con el rol en FIFA", destacó una fuente ante este medio.

En lo que refiere a la fundación, Macri le contó que, además del tema deportivo sino también el rol vinculado al medio ambiente.

Macri elogia que, desde hace tiempo, en territorio francés los ciudadanos se pueden mover libremente

En cuanto al Covid-19, allí conversaron sobre cómo Francia llevó adelante la política durante el pico de la pandemia y la post pandemia. En particular, el cuidado de la economía y la salud, un equilibrio muy complejo para el mundo. Macri elogia que, desde hace tiempo, en territorio francés los ciudadanos se pueden mover libremente.

Macri viene insistiendo – en diversas charlas – que la Argentina pasa por un momento muy difícil en términos de “libertades individuales” y piensa que el Gobierno nacional no tiene un “plan de salida” de la crisis económica que supondrá la pandemia. Es más: ha puesto como modelo al gobierno francés en cómo viene manejando la lucha contra el Covid-19.

Más temprano, por la mañana y vía Zoom, el ex presidente había participado de la cumbre de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la que se mostró muy duro con el oficialismo y respaldó a los bloques parlamentarios de la oposición que decidieron que, de ahora en más, no seguirán sesionando de manera virtual. Es más: un sector del PRO hasta amenaza con judicializar la cuestión si en el Senado y en Diputados no se buscan variantes a las sesiones virtuales.

En particular, en la reunión se habló de la experiencia con la reforma judicial, donde se realizaron una serie de cambios de último momento sin que la oposición pueda siquiera revisarlos. “Si igual van a votar en contra”, le respondió en esa sesión Cristina Kirchner al senador radical, Martín Lousteau. Entre los diputados, tras un Zoom realizado el sábado a la tarde, encabezado por Cristian Ritondo (PRO), los bloques tomaron la decisión que fue avalada hoy por Macri y los principales referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

“En la última sesión de la Cámara de Senadores, el oficialismo decidió llevar adelante un proceso inédito de avasallamiento, mediante el que modificó una Ley y creó centenares de cargos en quince minutos que, lo que implica un costo económico anual millonario. Nuestro Bloque lo advirtió y fue desoído por la mayoría kirchnerista”, planteó Juntos por el Cambio, tras la cumbre virtual.

“El período de sesiones telemática está terminado, los protocolos vencidos y la experiencia reciente en el Senado exige una nueva forma de trabajo parlamentario que recupere en forma gradual el funcionamiento pleno de las instituciones”, destacaron desde Juntos por el Cambio.

Primera foto de Mauricio Macri en una actividad con la FIFA

“Acompañamos más de quince leyes a lo largo de 150 días en los que nos pusimos de acuerdo en el funcionamiento de las sesiones. Apoyamos, también, el canje de deuda y estamos dispuestos para seguir trabajando sobre la base del diálogo. Al mismo tiempo, nuestros gobernadores e intendentes trabajaron en coordinación con el Gobierno Nacional en acciones contra el Covid-19”, agregaron.

En la misiva, el frente opositor plantea que “la manera en que el oficialismo propone esta sesión es un avance más hacia el abuso de poder y el límite al debate”.

Diálogo no es atropello. Diálogo es consenso. Y el consenso nos necesita a todos

“Un hecho más que se suma a Vicentín, la reforma judicial, la reforma de la Corte Suprema, el micrófono silenciado a los senadores, el ataque al Procurador, el traslado de jueces desoyendo lo que ya dijo la propia Corte Suprema".

"Salir de la cuarentena implica también normalizar el funcionamiento de instituciones esenciales para la vida en democracia como es el poder legislativo. Es necesario construir nuevos acuerdos como nos reclaman los argentinos. Diálogo no es atropello. Diálogo es consenso. Y el consenso nos necesita a todos”, concluyeron.