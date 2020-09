Macri cree que Cristina Kirchner dinamita el diálogo con Alberto F y Massa

“Les avisé lo que está pasando”. Quienes escuchaban a Mauricio Macri lo notaron entre aliviado y exultante. Es que ensayó, en su alocución, que la Argentina podría padecer una crisis económica y, a la vez, una suba ostensible de la cantidad de contagios si no cambiaba su estrategia desde abril.

En una nueva reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, el ex presidente, quien cumple la cuarentena de dos semanas tras haber regresado de Europa, se mostró reacio a sostener un buen vínculo con el oficialismo.

“A los que dicen ser racionales se los lleva puesto Cristina (Kirchner)”, les planteó Macri a los dirigentes, en alusión a Alberto Fernández y Sergio Massa. “Acá no hay un diálogo franco con el Gobierno, así no se puede hablar”, expresó sobre los vínculos tanto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof, pero también del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, con su amigo, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados.

17A: "irresponsable", "desde la reposera" y más críticas a Macri

También, el ex presidente alertó sobre el avance de Cristina Kirchner. "Ella tiene su agenda y avanza", comentó, según pudo reproducir PERFIL.

A pesar de ello, las fuentes coinciden en que hubo consensos generales y hasta emitieron un comunicado conjunto donde plantearon que debían encarrilarse las conversaciones con el Frente de Todos, en particular en el Congreso, para tratar temas centrales como “la reforma judicial, presupuesto nacional 2021 o la nueva ley de movilidad jubilatoria”.

Larreta participó poco tiempo del encuentro. Desde la sede gubernamental de Uspallata, en Parque Patricios, planteó que la oposición tiene que estar unida y “agrandar el centro” para la construcción. Luego dejó el Zoom.

Por su lado, Ritondo hizo un repaso de la situación en el Congreso con el conflicto por las sesiones virtuales.En particular, les expresó que están trabajando, con el interbloque, para alcanzar algún tipo de acuerdo con el oficialismo.

El toque distintivo lo dieron Patricia Bullrich, presidenta del PRO nacional, y el senador radical, Martín Lousteau, quienes se cruzaron con chicanas.

Se profundiza la pelea por el liderazgo y las decisiones en Juntos por el Cambio

Desde el sanatorio donde pasa sus días producto del Coronavirus, Bullrich dijo que a la idea de sumar a Margarita Stolbizer, como alienta un sector del frente opositor, primero hay que anteponerle los lineamientos hacia dentro y dar un debate hacia el interior de Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO iba y venía en su conexión: mantenía contacto con personal de la salud mientras participaba.

Luego vino el cruce con Lousteau, a quien criticó por haber ido a visitar al presidente a Olivos para negociar la reforma judicial. Le dijo que no era la mejor estrategia y que la mayoría no estaba al tanto. El senador radical se enfureció y la acusó de transmitir, off the record, a los medios de comunicación cuestiones que, a su parecer, “debilitan” a Cambiemos. “Bueno, mejorate Patricia, después la seguimos”, cerró. En ese momento intentó mediar Macri y les pidió: “Mejoremos las formas”.

Los escuchaban, entre otros, el senador Humberto Schiavoni, a quien también le diagnosticaron Coronavirus y cumple el aislamiento obligatorio en su Misiones natal. También, el peronista Miguel Pichetto; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; los jefes de los interbloques de Juntos por el Cambio, el diputado radical Mario Negri y el senador, también radical Luis Naidenoff; y los “lilitos” Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin. No estuvo María Eugenia Vidal.

Tras la reunión, hubo quejas, solapadas, a las palabras del ex presidente. “Es una actitud que puede no sumar si buscas que todo esto funcione. Es el líder de una parte de Cambiemos, no de todos”, confió una fuente que participó del Zoom.

Carta

Luego de la reunión, la Mesa Nacional difundió una carta bajo el título “Diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional". La misiva:

Al Gobierno Nacional y a todos los argentinos,

En momentos donde millones de argentinos están sufriendo, por la amenaza sanitaria y las dificultades para trabajar, sus representantes políticos debemos buscar acuerdos para solucionar los problemas que arrastramos hace tanto tiempo y que en los últimos meses se hicieron más profundos y visibles. La sociedad nos pide sensatez política y cordura institucional.

Desde Juntos por el Cambio estamos preocupados y alertamos sobre la gravedad institucional que han generado distintos hechos: el funcionamiento de las cámaras de senadores y diputados; modificación del funcionamiento de la Corte Suprema; traslado de jueces y remoción del actual Procurador General de la Nación.

En este contexto ofrecemos una propuesta sincera, que tiene una sola condición: debe darse en el marco del respeto institucional y reconocimiento político.

Las autoridades de ambas cámaras del Congreso deberían acordar de buena fe y legalmente nuevos protocolos de funcionamiento, con sesiones presenciales para los temas más importantes y controversiales, como por ejemplo la reforma judicial, presupuesto nacional o la nueva ley de movilidad jubilatoria.

Asimismo consideramos importante que el oficialismo debería reconocer el derecho de propiedad contra las usurpaciones y las tomas de tierras.

Cuando el oficialismo lo determine, las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio y de sus bloques parlamentarios estamos a disposición para iniciar el diálogo correspondiente.

Con ese espíritu hoy, además, estamos dispuestos a ofrecer puntos de acuerdo al Gobierno Nacional y a la sociedad toda, con la vocación de dialogar y consensuar un plan de desarrollo para la Argentina. Estos ejes de acuerdo son consistentes con nuestros valores, pero también lo suficientemente amplios como para que el oficialismo y otros espacios se sientan convocados a unirse.

Juntos por el Cambio está más unido que nunca en su vocación por defender la Constitución y las instituciones, representar a sus votantes y estar a disposición de los argentinos para solucionar nuestros problemas más urgentes.

Estamos ante una nueva etapa. La salida de la crisis generada por la pandemia y la cuarentena necesitará de la colaboración de todos los argentinos. Si seguimos como hasta ahora, la salida será más difícil y nos llevará más tiempo. Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer su contribución en este camino. Si hay voluntad de diálogo sincero estamos a disposición para desarrollar y detallar nuestras ideas sobre los posibles acuerdos que creemos centrales.

Por último manifestamos nuestro respaldo a las acciones realizadas por nuestros interbloques en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

ES/MC