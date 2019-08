Baby Etchecopar pidió a los televidentes ser fiscales de Juntos por el Cambio

Con un gesto poco habitual en el periodismo argentino, el conductor de "Basta Baby" (A24), Baby Etchecopar, lanzó una curiosa convocatoria para todos sus televidentes.

En el marco de los magros números que obtuvo Juntos por el Cambio en las Primarias, Etchecopar exhortó a sus espectadores a anotar como fiscal para ser llamado en las próximas elecciones generales de octubre.

Minutos después de un informe que señalaba a Marcos Peña como uno de los principales responsables del escaso control que se hizo de las mesas electorales, el conductor y actor decidió sumarse de lleno a la campaña oficialista para convocar a todos a participar de los comicios.

"Si usted quiere en la próxima elección por lo menos no tener dudas como en ésta... fiscales para Juntos por el Cambio, escuche bien", comenzó por introducir.

Y tras reseñar y deletrear la dirección web para inscribirse como fiscal, dijo: "Se pierde un domingo y se gana cuarenta años. (...) Anótese como fiscal. Cumpla su función. Vamos a ir todos como fiscales".

Luego de repetir el sitio web, comentó de manera un tanto procaz: "Ya veo que me toca La Matanza, me tengo que ir con un tacho de vaselina y van a quedar las manos ensangrentadas en el cuarto oscuro. Igual, a mí no me van a cagar, me voy a llevar un cuero para morder, no voy a gritar".

"Complete sus datos en la web, y ellos se contactan con usted. Métase, van a ver cuánta gente entra, a ver si una vez cumplimos con el deber cívico", concluyó.

RP