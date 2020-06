Beatriz Busaniche y Pablo Sirvén se cruzaron por el espionaje durante el macrismo

La presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, protagonizó este fin de semana un cruce con el periodista y editorialista de la Nación Pablo Sirvén, en relación a la causa que destapó el presunto espionaje por parte de la AFI contra dirigentes políticos, sociales y más de 400 periodistas durante la gestión del expresdente Mauricio Macri. .

"Gran momento para que el juez Martinez de Giorgi se luzca c/2 causas: 1) las carpetas c/info de personajes encontradas x Bonadio en la casa de Calafate de CFK 2) profundizar si el "espionaje" a periodistas x el G20 consistió en algo más que googlear y ver redes sociales, toda info pública", escribió Sirvén en sus redes sociales. La respuesta de Busaniche no tardó en llegar. "Yo cuido mi intimidad y la de mi famillia siempre. Mi ficha no se consigue googleando. Se metieron con mi familia y mis cuentas bancarias... Pero googlearon oh si... a los justificadores ni cabida", expresó en su cuenta de Twitter.

La información que desató la investigación y sustenta la denuncia presentada por la AFI fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones "2017", "Periodistas G-20" y "Varios". Por un sorteo realizado por la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal, la denuncia recayó el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa, en el que constituye el segundo expediente abierto por este tema.

Yo cuido mi intimidad y la de mi famillia siempre. Mi ficha no se consigur googleando. Se metieron con mi familia y mis cuentas bancarias... Pero googlearon oh si... 👇 a los justificadores ni cabida. https://t.co/cDmilblWmJ — 💛Beatriz Busaniche💚 (@beabusaniche) June 7, 2020

La revelación cayó como una bomba en el escenario político este fin de semana. Tras la denuncia presentada por la interventora de esa dependencia, Cristina Caamaño, dirigentes políticos, funcionarios y organismos salieron a repudiar el supuesto espionaje ilegal que se realizó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Mauricio Macri.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró al respecto que "lo que contamina son las escuchas ilegales y lo que encontramos en la AFI". Sobre la presentación judicial de Caamaño, el funcionario explicó que "se encontró documentación e hizo la denuncia, la que debe llevar adelante la investigación es la Justicia". En declaraciones a Radio Mitre, Cafiero indicó: "Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo".

Por otra parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, fue consultado por el mismo medio sobre el tema y expresó: "Fui citado por la Justicia como víctima y no tengo ningún dato, más allá de lo periodístico". Y agregó: "Por supuesto voy a ir a hablar con el juez a ver qué se está investigando, pero no tengo ninguna otra información. No le doy ninguna significación al tema, que es muy sensible para hacer especulaciones".

AB/FF