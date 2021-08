Beraldi al TOF: están ante una "oportunidad histórica" de reparar "el daño que hacen a la justicia"

“Los señores jueces tienen una oportunidad histórica de empezar a terminar con prácticas que tanto daño le hacen al Poder Judicial”. Con esa frase, el abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, resumió el sentido de fondo de los planteos presentados por las defensas de los funcionarios y ex funcionarios de gobierno investigados por supuesto encubrimiento a los autores del atentado contra la AMIA a partir del Memorándum con Irán.

Diez minutos después de lo previsto, a las 9.40 de la mañana de hoy, los jueces del Tribunal Oral Federal N°8 dieron inicio a una audiencia que estaba planteada para que las defensas den su opinión al alegato que la semana pasada expuso el fiscal de la causa, Marcelo Colombo. En la antesala del encuentro virtual, los abogados y abogadas de las personas investigadas mantenían un clima de profunda ansiedad por responderle al funcionario del Ministerio Público que sorprendió con su rechazo a los pedidos de nulidad de la pesquisa.

El principal sustento de los planteos defensivos son los encuentros que mantuvo el ex presidente Mauricio Macri con los jueces de Cámara Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la Quinta de Olivos en 2016, y la certeza de que en esas reuniones se determinó la reapertura de la causa cerrada un año antes por el juez Daniel Rafecas. Por ende, dicen que no existe un delito.

Las exposiciones

El primero en exponer fue Beraldi, que en alrededor de diez minutos buscó derribar los argumentos expuestos por la Fiscalía y cerró con el pedido a los jueces para que tomen esa “oportunidad histórica” que implica el cierre de la causa. "El fiscal confunde independencia con imparcialidad. El presidente de la Nación, como titular de uno de los poderes, no tiene que tener contacto con los jueces para preservar su independencia", expresó el letrado.

Una semana antes, Colombo había dado por probadas las visitas de los jueces a Olivos, aunque había marcado que eso "no alcanza para afirmar que en el caso se ha violado la garantía de juez imparcial", ya que no pudo probar que el motivo de esa reunión haya sido hablar de la reapertura de la causa. "Sería muy ingenuo restarle valor a las visitas (de los jueces a Olivos) por el mero hecho de que no figura en la lista de ingresos el motivo por el que iban. Sería ingenuo si ponían que iban a ver a Macri por la causa Memorandum", respondió Beraldi.

En el cierre de su alocución, el abogado dijo que "declarar la nulidad que es la manera correcta de cerrar un expediente tan vergonzoso como es el de Memorandum”. Ahí aprovechó para mandarle el mensaje directo a los jueces del Tribunal que ahora deberán determinar si siguen camino al juicio o validan el pedido de la defensa. “Los señores jueces tienen una oportunidad histórica de empezar a terminar con prácticas que tanto daño le hacen al Poder Judicial", completó.

Larrandart: “La explicación del fiscal es completamente contradictoria”

Lucila Larrandart, una de las abogadas de Andrés “Cuervo” Larroque, que está entre los investigados, opinó en el mismo sentido y de entrada resumió: “La explicación del fiscal es completamente contradictoria”.

“En primer momento acompañó el planteo de nulidad, pidió prueba y luego parece haber sentido cierto temor de exponer las conclusiones a las que esas pruebas llegaban. Admitió todo sobre las visitas pero cuando tuvo que sacar conclusiones dio marcha atrás y dijo que en si mismas no podían comprobar que (los camaristas) hablaron con Macri de la causa”, dijo.

Cómo sigue la causa

Tras escuchar al resto de los defensores que hicieron sus descargos, los jueces José Michillini, Daniel Obligado y la jueza Gabriela López Iníguez, del TOF 8 anticiparon que la semana que viene no habrá una respuesta al planteo. Al contrario, los magistrados fijaron una nueva audiencia para el miércoles que viene.

En esa, convocarán a los acusadores para que manifiesten su opinión respecto a la discusión actual de la causa. Una vez que eso suceda se espera que se concrete una definición sobre la causa.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su declaración de julio pasado.

La denuncia inicial fue realizada por el fallecido Alberto Nisman contra varios de los funcionarios del segundo gobierno de Cristina Kirchner a quienes los acusó de haber encubierto a los autores del atentado a la AMIA de 1994.

La causa cayó en 2015 en manos de Rafecas quién la analizó y la desestimó con el argumento de que no estaban dadas las mínimas condiciones para abrir un expediente. Sin embargo, un año después, los camaristas Hornos y Borinsky dispusieron su reapertura y el expediente cayó en manos del fallecido Claudio Bonadío.

