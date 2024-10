Bitcoin: argentinos blanquearon US$ 20 millones en criptomonedas

Además de ingresar las divisas al país por el sistema financiero tradicional, por primera vez en la historia argentina, el Gobierno incluyó la posibilidad de exteriorizar bitcoins. Si bien esta posibilidad se había analizado en 2022, no se llevó adelante en ese momento. A menos de una semana para que termine el blanqueo de capitales de Javier Milei, los depósitos bancarios en dólares se incrementaron en US$ 12.000 millones.

Las compañías que manejan billeteras cripto consultadas por PERFIL estimaron que se exteriorizaron cerca de US$ 20 millones en diversos activos digitales. Las compañías registraron clientes que ingresaron el equivalente a US$ 30 mil, así como quienes sinceraron tenencias por US$ 200 mil.

Para comparar, desde que inició el blanqueo a mediados de agosto, los depósitos bancarios treparon US$ 12.074 millones hasta US$ 30.682 millones, de acuerdo al último informe de Portfolio Personal. Aunque la cifra cripto resulta ínfima comparada con esta, las empresas aclaran que superó las expectativas que tenían y valoran positivamente haber sido tenidos en cuenta.

Calculan que existen entre 10 y 15 millones de cuentas virtuales en el país

“Registramos un flujo de clientes más grande de lo que esperábamos”, reconoció a este medio Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, una billetera virtual que maneja más de un millón y medio de clientes en el país y ocho millones a nivel mundial. El 65% de los que participaron del sinceramiento fiscal ya eran clientes, mientras que el 35% se registró en la billetera especialmente por el blanqueo.

“Hubo consultas de empresas, pero fueron más que nada personas. Las compañías suelen manejar bitcoins para las operaciones, pero es más difícil que los utilicen para resguardo de valor y no lo tengan registrado”, comentaron desde otra de las que integran el podio de mayor share. El régimen de exteriorización incluye a las criptomonedas, siempre y cuando lo tramiten en un proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) registrado frente a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por el momento proyectan que se retiraron el 20% de estos depósitos. No existe un registro unificado del mundo cripto en el país, por lo que PERFIL reconstruyó estas cifras en base a consultas con las principales empresas del mercado.

La incorporación de las criptomonedas en el régimen de exteriorización vino de la mano con el elevado uso de este tipo de activos. Argentina está considerado como el país con mayor tenencia y compra de dólares virtuales de Latinoamérica, de acuerdo a un informe realizado por Bitso.

Fuentes de la industria calculan que existen entre 10 y 15 millones de cuentas virtuales en el país, con personas que manejan más de una. El boom surgió de la mano del crecimiento de las sociedades de bolsa. Por las restricciones cambiarias, individuos y empresas buscaron alternativas al acceso a las divisas. No solo se adquieren vía MEP y contado con liquidación, sino también con el dólar cripto, que representa el 60% de las operaciones de estas billeteras digitales.