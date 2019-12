Boudou espera la definición de la Corte Suprema para salir libre

por Cecilia Devanna

Luego de conocerse las excarcelaciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de su segundo en ese organismo, Roberto Baratta, las miradas se posan ahora sobre la situación del ex vicepresidente Amado Boudou. El también ex ministro de Economía está detenido, por el caso Ciccone, desde febrero de este año sin que su condena esté firme.

En diálogo con PERFIL, la abogada Graciana Peñafort –quien encabeza la defensa de Boudou junto a Alejandro Rúa– explicó que tienen dos recursos de queja por el caso presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Presentamos hace tres meses un recurso de queja ante la Corte por la condena”, detalló. Al tiempo que agregó que también presentaron otro por el rechazo a la excarcelación que hubo por parte del Tribunal. “La inocencia es un principio que solo cede ante la sentencia firme”, evocó Peñafort. “Entonces, ¿por qué está preso si no está firme la sentencia?”, se preguntó.

Rúa y Peñafort visitaron ayer por la mañana a Boudou en el penal de Ezeiza, donde está alojado. En declaraciones radiales, Rúa afirmó: “Falta liberar a Amado Boudou”. Al tiempo que consideró, sobre las penas, que es absurdo que se empiecen a ejecutar, “si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme”. En este sentido, pidió la “intervención de la Corte Suprema para revisar las prisiones preventivas que se aplican de esta manera”.

Boudou fue detenido por última vez el 18 de febrero pasado, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde llegó luego de que se conociera el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió revocar la excarcelación que le había permitido salir de prisión el 11 de diciembre de 2018.

La decisión de los camaristas –Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemigniani– fue en respuesta a pedidos de las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, entonces dependientes del macrismo. Para la fiscalía de juicio, Boudou podía esperar en libertad el fallo sobre la revisión de su condena.

El caso Ciccone. El 7 de agosto de 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por considerarlo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Al ex vicepresidente y a su amigo José María Núñez Carmona se ordenó detenerlos en ese mismo momento. Se trató de una decisión sorpresiva, que fue revertida cuatro meses después, luego de que el tribunal oral cambiara de composición, tras la salida de uno de sus miembros.

Sin embargo, en febrero llegó el revés por parte de Casación, que recién cinco meses más tarde confirmaría la condena, que aún no está firme.