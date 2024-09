Buscan la privatización pese a las fallas en la producción

Las cinco plantas que posee Fabricaciones Militares (FF.MM.) a lo largo y ancho del país fueron visitadas por empresas extranjeras en las últimas semanas y se acelera el proceso de transformación y privatización de un empresa clave para la industria de la defensa.

La empresa tiene plantas en Villa María y Río Tercero (Córdoba), San Lorenzo (Santa Fe), Azul (PBA) y Jachal (San Juan).

El titular de FF.MM., Hugo Pascarelli, les ha transmitido a los trabajadores de la empresa que el Gobierno sacará el decreto para transformarla de S.E. (Sociedad del Estado) a S.A. (Sociedad Anónima) a fin de mes, o a principios del próximo a más tardar. La movida legal está amparada en el megadecreto 70/23. El trámite no debería demorar más de treinta días.

El paquete accionario estará conformado en un inicio únicamente por el Ministerio de Defensa, a cargo hoy de Luis Petri. Con todo, todavía no hay fecha para la próxima asamblea de accionistas, que constituye un paso clave para la transformación societaria.

La noticia se dio en el marco de las vistas de las empresas CGS Defense, empresa radicada en República Checa pero integrada por capital accionario norteamericano, y de la empresa Hispania Group (España). Ambos países, pertenecientes a la OTAN.

Fuentes ligadas a la defensa analizaron ante PERFIL que “los conflictos de Ucrania e Israel generaron una demanda muy alta de munición que FF.MM. muy bien podría satisfacer”. Si bien no hay información precisa, todas las especulaciones hacen creer que las inversiones para lograr el aumento de la producción serían para abastecer la demanda de países aliados de la administración libertaria.

Además, el ministro Petri inició meses atrás, en ocasión de la compra de F 16, los trámites para que la Argentina ingrese a la Organización del Atlántico Norte, en Bruselas.

Fuentes oficiales señalaron que hay interés de muchas empresas en hacer “negocios” con FF.MM. pero que hasta el momento no hay nada en firme. A priori, el interés de las empresas sería en las cinco plantas que tienen capacidades productivas bien diversas.

Los trabajadores de FF.MM. se mantienen alerta y denuncian que se avanza en el vaciamiento y privatización. En ese marco las autoridades lanzaron un programa de retiros voluntarios.

Durante 2023 el Tesoro aportó a FF.MM. US$ 22 millones. En los poco más de ocho meses de 2024, la inversión en la empresa ha sido solo de US$ 6,2 millones. Según datos que recopiló PERFIL, la planta que se mantiene con mayores niveles de actividad es la de Santa Fe, con un 60% de capacidad, por el tipo de producción que realiza. Las otras están por debajo del 30%.

Al mismo tiempo que hay movimientos para privatizar e incorporar capital extranjero a FF.MM. se conocen datos y pericias de pruebas balísticas que no son alentadoras. Puntualmente se trata de producción de balas para la Policía de la Ciudad que no supera los estándares básicos y por ende los lotes deben ser descartados. También hubo fallas en pruebas de chalecos.

Los chalecos antibalas deben tener habilitación de la Anmac, mientras que las pruebas balísticas las realiza Citedef.

Pruebas balísticas de junio presentaron fallas en las “medidas y pesos”, dado que hay algunos valores que están fuera del rango de tolerancias máximas permitidas. También hubo fallas en las “velocidades”. En el caso de las pruebas que no superaron las velocidades mínimas (300 m/ s) se trató de problemas en la calidad de la pólvora. En tanto las pruebas que superaron los valores máximos (550 m/s), ello representa un peligro para el usuario dado que las armas no están preparadas para dicha velocidad.

También hubo fallas en las pruebas de “estanqueidad”, lo que equivale a decir que el material balístico no fue bien sellado y por lo tanto no permaneció inalterado. La gestión de Milei, mientras corta la inversión y explora la privatización, no puede sostener estándares mínimos de producción.