Buscan sacar los parquímetros y pagar el estacionamiento online

Sin parquímetros, 100% digital, gratis para los residentes y un sistema de grúas de acarreo pensado en beneficio de los vecinos son las principales modificaciones que impulsan desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una nueva ley de estacionamiento porteña.El Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, envió este miércoles 4 a la Legislatura un proyecto de ley que impulsa modificaciones sustanciales al sistema actual de estacionamiento medido.El nuevo sistema será 100% digital, ya que se retirarán todos los parquímetros y terminales de tickets del ámbito porteño en el que rige el estacionamiento medido.

De esta manera, dejará de ser un problema la búsqueda de lugares de venta de fichas, o tener las monedas necesarias para pagar y estacionar el auto.

Cuando entre en vigencia la futura ley, que las autoridades porteñas presumen para el primer semestre de 2021, el conductor podrá pagar el estacionamiento a través de Boti (115 050 0147), el WhatsApp de la Ciudad.

Pero también podrá hacerlo a través de cualquiera de las billeteras electrónicas habilitadas en comercios adheridos. En este caso, el sistema de cobro estará a cargo del Estado comunal.

Según explicaban desde la Ciudad, al ser 100% digital el estacionamiento deja de ser estático y se adapta a la dinámica habitual de algunos barrios. Es decir, el sistema tarifado se podrá activarse eventualmente en zonas de alta afluencia (restaurantes, bares, boliches, o recitales, eventos deportivos, eventos culturales) para incentivar, por ejemplo, el uso de transporte público. Esta situación, calculan desde la sede de Parque Patricios, derivará en un mejor ordenamiento y mayor control vehicular en los barrios. Video: un colectivo casi aplasta a una persona en una pelea de tránsito.

Otro de los cambios que se impulsan en la futura normativa será el cambio radical en la operación de las grúas de acarreo. Actualmente el acarreo de autos mal estacionados se produce en una zona acotada (Microcentro, Recoleta, Palermo). Al abarcar la totalidad del territorio, el futuro servicio de acarreo llegará a todos los barrios de la Ciudad, promoviendo el ordenamiento en zonas residenciales o de alto flujo comercial que hoy cuentan con severos problemas de convivencia vial.

En lo que va del 2020 los vecinos de la Ciudad notificaron a través de los canales digitales de la Ciudad (BA Denuncia Vial, BA 147 y Boti) al menos 77 mil situaciones de mal estacionamiento que implican problemas de convivencia (bloqueo de rampas, entradas de garaje, etc), y en la mayoría de estas el servicio de acarreo actual no tuvo capacidad para resolverlas.La nueva norma divide a la ciudad en tres grandes áreas y establece seis playas de estacionamiento de acarreo para autos mal estacionados.La nueva ley introducirá otro cambio sustancial en la ley vigente de estacionamiento medido. Los residentes no pagarán en un radio de hasta 300 metros de su domicilio. Esto representa aproximadamente unas 50 cuadras aptas para estacionar en forma gratuita. Por otro lado, los residentes, además, se verán beneficiados ya que, al haber estacionamiento regulado en su barrio, se desincentivará el estacionamiento prolongado de visitantes; lo que hace que encuentren más opciones para estacionar en sus barrios.