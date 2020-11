Carrió redobla la embestida: "La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho"

La siempre polémica Elisa Carrió redobló su embestida contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y en el marco de la discusión por la designación de Daniel Rafecas como Procurador General lanzó: "La Cristina constituyente que conocí murió hace mucho, sólo queda la acusada que modifica instituciones para quedar absuelta".

El comentario de Carrió en redes sociales fue realizado a propósito de un comunicado institucional de la Coalición Cívica ARI, que se expresó a favor de que el Senado avance con el pliego de Rafecas y que la oposición brinde los votos necesarios para alcanzar los dos tercios, en vez de realizar una reforma del Ministerio Público Fiscal como impulsa la vicepresidenta.

La Coalición Cívica, que preside Maximiliano Ferraro, apuntó contra la denominada "Comisión Beraldi", que reunió a especialistas del ámbito de la Justicia para evaluar posibles cambios en distintas áreas y que el miércoles presentó su informe final al presidente Alberto Fernández. Allí sugirieron bajar a cinco años el mandato del Procurador General, y que deje de ser vitalicio como hasta ahora y bajar la mayoría requerida para su designación, es decir con una mayoría simple de la Cámara Alta.

"Un Procurador a la medida de Cristina Kirchner y un consejero en el paredón de la vergüenza nacional. Beraldi recibe millones de honorarios de dinero sucio robado al estado y define un Procurador a término y con mayoría absoluta a gusto de su defendida", dice el texto de la CC ARI.

El partido que integra la alianza opositora Juntos por el Cambio recordó además que la postura que hoy defiende el oficialismo es "exactamente lo contrario de los que opinaron Cristina y Carrió en el Congreso en los '90. Cristina se pronunció por los 2/3, que sea vitalicio e inamovible. Aquella Cristina constituyente murió hace mucho, ahora sólo queda la acusada que modifica instituciones para quedar absuelta".

En ese contexto, insistieron en que "el pliego de Rafecas debe seguir en pie y debe apoyarlo la oposición. De esta manera se cumplirían los dos tercios en los hechos, que es lo que importa".

SOBRE LA COMISION BERALDI



Ferraro también publicó en Twitter su respaldo personal y subrayó: "Vamos a defender y sostener la independencia de los Fiscales".

La advertencia de la Coalición Cívica llega justo un día antes de la convocatoria a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que realizó para el viernes su titular Oscar Parrilli con la intención de sacar dictamen del proyecto presentado por el rionegrino Alberto Weretilneck precisamente con las mismas modificaciones que propuso la "Comisión Beraldi".

La comisión, que se reunirá mañana a partir de las 10, viene trabajando sobre tres proyectos de los senadores opositores Lucila Crexell y Martín Lousteau, quienes quisieron retirar sus textos para que no sean utilizados a gusto del oficialismo, pero su pedido fue rechazado por el pleno de la Cámara oportunamente.

No obstante, a último momento surgió el proyecto del ex gobernador de Río Negro que es con el que el Senado pretende avanzar con cambios en la normativa para la designación y superar el conflicto por Rafecas, que no logra el aval sobre todo del radicalismo.

La postura de Carrió generó un terremoto interno en Juntos por el Cambio, en primer lugar porque no posee senadores propios y su manifestación fue leída como una "presión" para los legisladores de la UCR y PRO que integran la bancada opositora, y también porque no coincidió allí con el ex presidente Mauricio Macri, que salió a defender al actual procurador interino Eduardo Casal.

Si finalmente el oficialismo mañana obtiene dictamen para avalar el proyecto de Weretilneck y cambiar los requisitos en la designación del procurador, el tema podría ser llevado al recinto de la Cámara Alta antes del 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias, y tendría el aval garantizado de los 41 senadores que integran el bloque que comanda José Mayans.

Con la media sanción, el tema pasaría a Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y debería trabajar en acuerdos con aliados de partidos provinciales, como ya tuvo que hacer en proyectos clave como el Presupuesto 2021 y el Aporte Solidario y Extraordinario.