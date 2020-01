Carrió reunió a su tropa y se mostró recargada

por Daniela Mozetic

Pese a que ya está palpitando su jubilación, que comenzará a ser efectiva a partir del 1° de marzo, Elisa Carrió tuvo una semana cargada de definiciones que coronó el jueves por la noche con la primera reunión con los principales diputados y referentes nacionales y provinciales de la Coalición Cívica en su casa de Exaltación de la Cruz.

“Asesora de asuntos estratégicos” de la Coalición Cívica es uno de los cargos honoríficos que ya le están otorgando sus socios en tono de broma, aunque ya descuentan que seguirá teniendo una participación muy activa en la vida política del espacio opositor.

Durante más de cuatro horas Lilita recibió al jefe del bloque de diputados nacionales, Maximiliano Ferraro, la presidenta del congreso partidario, Maricel Etchecoin, y otros legisladores como Mariana Zuvic, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli. También estuvo Mario Quintana, el ex vicejefe de Gabinete. La consigna del encuentro era que cada invitado debía colaborar con la bebida, mientras que Carrió los recibió con sanguchitos de carne que compartieron hasta casi la medianoche.

Durante la semana, Carrió aprovechó las redes sociales para manifestarse sobre un amplio abanico de temas. Primero le pidió al gobernador Axel Kicillof que “hable con la verdad a los bonaerenses”, en una crítica por la postergación de los pagos de la deuda que anunció el ex ministro de Economía; después cuestionó los precios “escandalosos” de los medicamentos, y desplegó un “hilo” de Twitter en el que ratificó su convocatoria a la marcha a cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que calificó como un “crimen político” en el que, a su criterio, “el gobierno de CFK estuvo claramente implicado”.

En directa alusión a las entidades judías y a la Asociación de Fiscales, que anunciaron que no participarán de la movilización, Carrió advirtió que “cuando un crimen es político, la respuesta es política y toda la sociedad, todo ser humano, funcionario, juez o simple transeúnte que no está poniendo el cuerpo en el tiempo adecuado, cuando le toque a él no habrá nadie”.

También hubo declaraciones del bloque de diputados en contra de la condición de refugiado en el país del ex presidente de Bolivia Evo Morales y, en contraposición, presentaron un proyecto para que le pida al Poder Ejecutivo que otorgue la condición de refugiados a diputados opositores venezolanos.

Precisamente, las cuestiones de política regional son las que más estuvieron preocupando a Carrió en los últimos días y que, según supo PERFIL, insumieron más de una hora de charla en el encuentro en Exaltación de la Cruz. La estrategia de la Coalición Cívica para los próximos dos años se llevó el resto de la conversación.

Por un lado apuntarán a “defender los valores históricos del partido: el republicanismo popular, el humanismo, el contrato moral y la distribución del ingreso”, con un fuerte reclamo en torno a la baja de impuestos. A nivel práctico, la prioridad será hacer crecer a la Coalición Cívica para llegar a las elecciones de 2021 con candidatos en la mayor cantidad posible de provincias.