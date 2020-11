Caso Abigail: el gobierno de Zamora dice que reasignará la pauta de Mirtha para pagar el tratamiento

El gobierno de Santiago del Estero dispuso reasignar los fondos de la pauta publicitaria que destinaba al programa “La Noche de Mirtha” para asistir el tratamiento de Abigail, la menor enferma de cáncer a quien la policía le prohibió ingresar a Santiago del Estero, su provincia natal, y su papá tuvo que cargarla en brazos por 5 kilómetros.

Mediante una resolución de Jefatura de Gabinete, según publicó La Nación, el ejecutivo provincial resolvió reasignar estos fondos desde la "Subsecretaría de Prensa a un fondo a cargo del Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de asistir en forma prioritaria el caso de Abigail".

La decisión se dio luego de que en el programa que se emitió el sábado 21 de noviembre, Juana Viale anunciara que junto a la producción decidieron levantar el spot publicitario de Termas de Río Hondo, que promocionan desde hace años- en repudio a lo sucedido con la menor de 12 años y su padre, Diego Jiménez.

Santiago del Estero: le prohibieron entrar en auto y cargó a su hija enferma por más de 5 kilómetros

Elías Suárez, titular de la Jefatura de Gabinete, explicó que la decisión de reasgnar los recursos surgió "ante lo anunciado por la conductora del programa 'La Noche de Mirtha', donde manifestó que resolvió levantar la publicidad que desde hace más de 10 años se difunde como promoción turística de Termas de Río Hondo por la lamentable situación que le tocó vivir a una niña y sus padres en un control caminero regresando a esa localidad”.

En esa línea, en la resolución se comunica que los recursos, de los que dispondrá la Defensoría Provincial de Niños, Niños y Adolescentes, serán destinados ya sea “al tratamiento de su enfermedad, asesoramiento legal, como en todo lo que sea conveniente y necesario a criterio de la Defensoría en ayuda de esa familia”, y también para otros casos “de vulneración de derechos de los niños y niñas".

Caso Abigail: la decisión de Juana Viale contra Santiago del Estero

El caso de Abigail Jiménez generó conmoción días atrás, cuando en redes sociales se viralizó el video de su papá, Diego, quien carga a la menor enferma para ingresar a Santiago del Estero, ante la prohibición del control policial de dejarlos ingresar. La nena, de 12 años, es paciente oncológica y debido a su enfermedad había viajado a Tucumán junto a sus padres para recibir tratamiento.

Cuando intentaron ingresar a Santiago del Estero para regresar a su hogar, un retén en Termas los frenó argumentando la falta de un pase sanitario. "Yo tenía la autorización del intendente, cuando llego al límite proveniente de Tucumán no me dejaron pasar", expresó Diego Jiménez, víctima y padre de la niña. "Me decían que no tenía el permiso de emergencia, no se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija", señaló, según consignó el sitio local Nueva Hora.

Viral: el dibujo de Abigail en los brazos de su padre ingresando a Santiago del Estero

El pedido de disculpas de Gerardo Zamora

El gobernador de Santiago del Estero pidió disculpas públicas a los padres de Abigail mediante un video publicado en sus redes sociales en la noche del sábado 21 de noviembre, y consideró que el Estado “ha fallado”.

“Es el Estado, del cual me responsabilizo, que ha fallado en sus mecanismos para controlar casualmente la salud de sus habitantes porque las medidas preventivas que están expresamente en el decreto nacional que tiene ciertas limitaciones a la circulación por el tema del Covid, exceptúa totalmente una cuestión de un traslado sanitario”, explicó el mandatario provincial. Y aclaró: “Más allá de que faltaban papeles o no, de que fue un metro o miles de metros, un minuto o miles de minutos, lo que ha ocurrido es lamentable y no debería haber ocurrido”.

Zamora explicó que se comunicó con el intendente de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, al tomar conocimiento del video de lo sucedido. “Desde que ella estuvo en Buenos Aires y luego ha tenido que transitar esta enfermedad, de la que espero que se reponga con la ayuda de Dios, él siempre estuvo comentándome sobre la situación y le transmití a él el pedido de disculpas y quedo abierto y lo hago por este medio, a hacerlo personalmente cuando lo dispongan y ponerme a disposición de Abigail, que es lo más importante”, aseguró.

AG/MC