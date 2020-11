Caso Abigail | Santiago Cafiero: "Hay una mezquina utilización política del dolor ajeno"

El caso del padre que tuvo que caminar por más de 5 kilómetros con su hija enferma en brazos porque no le permitían cruzar el límite entre Santiago del Estero y Tucumán generó fuertes críticas a las medidas de restricción de circulación que se toman por la pandemia del coronavirus. Desde la oposición criticaron el accionar del gobierno y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó: "Hay una mezquina utilización política del dolor ajeno".

"Son imágenes muy dolorosas. Las autoridades ya se han puesto en contacto y están tratando de solucionar cualquier daño que se haya hecho. En poco tiempo, se trató de resolver, pero eso no quita la frustración e impotencia de lo que vivió ese padre", dijo Cafiero en declaraciones a Radio La Red.

En ese marco, el funcionario rechazó también "la utilización del dolor ajeno de parte de la política" y dijo que "eso también hay que repudiarlo". "Hay una utilización extrema a partir del dolor ajeno y no me gusta eso. Es una mezquina utilización política que se quiere hacer de esto", analizó el jefe de Gabinete en la entrevista que concedió esta mañana.

Santiago del Estero: le prohibieron entrar en auto y cargó a su hija enferma por más de 5 kilómetros

El video del padre de la niña llamada Abigail, cargándola en sus brazos para cruzar la frontera interprovincial, luego de que un control policial le impidiera el paso, se viralizó ayer rápidamente y generó repudio en las redes sociales.

También una ilustración del padre cargando a su hija se volvió viral y fue compartida por miles de personas en las últimas horas, entre ellas, el expresidente Mauricio Macri y otros dirigentes políticos de la oposición.

La menor, Abigail Jiménez, tiene 12 años y es paciente oncológica. "¡Están locos! ¿Cómo creen que voy a hacer si a ella le pasa algo? Hay días en que la niña está mal. Es una paciente de alto riesgo y esta gente cree que puede jugar con la vida de mi hija", expresó Carmen, madre de la joven.

Viral: el dibujo de Abigail en los brazos de su padre ingresando a Santiago del Estero

Fueron socorridos por un vehículo municipal cuando habían recorrido 5 kilómetros. El móvil los llevó hasta su casa pero les remarcaron que por 15 días no podían salir porque debían respetar la cuarentena.

"Me decían que no tenía el permiso de emergencia, no se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija", señaló, según consignó el sitio local Nueva Hora.

EuDr