Cafiero afirmó que esta semana el Gobierno firmaría la compra de la vacuna rusa

El tema de la vacuna rusa sigue avanzando y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero señaló este sábado 21 de noviembre que el gobierno de Alberto Fernández espera "poder firmar el precontrato de compra de la vacuna Sputnik V la semana que viene", trámite que se cumplirá con una comitiva de la administración encabezada por Vladimir Putin que arribará en los próximos días a la Argentina.

"Seguimos avanzando con el contrato y tenemos la expectativa de poder firmarlo ya la semana que viene", precisó Cafiero en declaraciones a Radio La Red, indicando que la adquisición de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus se concretará "una vez que se hayan cumplido los trámites de aprobación por parte de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)".

En ese sentido, el funcionario nacional destacó que las negociaciones con la Federación Rusa "viene avanzando muy bien el proceso" y afirmó que "a partir de la conversación que tuvo el Presidente (Alberto Fernández) con Putin se hizo todo un poco más fácil".

"Nuestra responsabilidad es adquirir las vacunas en tiempo real cuando estén aprobadas en el resto del mundo y cuando estén vacunando en el resto del mundo que la Argentina no la esté mirando con la ñata contra el vidrio", subrayó Cafiero, quien destacó las negociaciones y acuerdos con los distintos laboratorios y países que avanzan en desarrollos contra el COVID-19. Al respecto, el jefe de Gabinete remarcó que el Gobierno ya se avanzó para "tender los puentes para tener todo listo para que las vacunas lleguen a la Argentina cuando estén aprobadas".

"Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para empezar rápido con la campaña de vacunación una vez que las vacunas estén. Va a ser la campaña de vacunación más grande de la historia argentina", añadió. Al ser consultado sobre cómo será la distribución, el funcionario nacional explicó que "el programa de entrega de vacunas generalmente lo hace el Correo Argentino, que es uno de los servicios postales más grandes de Latinoamérica y tiene cámaras frigoríficas".

Cafiero también habló del "Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social", que impulsa el Gobierno para el año próximo- aprobado por el Congreso-, y sostuvo que "el macrista piensa que son todos de su condición y ve ajuste en todos lados".



"Sólo hay que ver el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento. Es un Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos", indicó Cafiero, negando que haya un "ajuste en marcha", apuntando sus críticas como es habitual al macrismo.

"El macrista piensa que todos son de su condición, y ve ajuste en todos lados", repitió Cafiero, afirmando que "ven ajuste donde no lo hay".

"Hay mucho cinismo y, si no ponemos los datos sobre la mesa, es dejar pasar todo el tiempo que digan cualquier cosa. Ven ajustes y no lo pueden sostener", consideró el ministro coordinador. En el mismo sentido, insistió en que "en el Presupuesto 2021 los gastos crecen en términos reales cuando, por el contrario, un ajuste supondría una reducción del gasto".



Cafiero recordó que, cuando la gestión de Mauricio Macri "cierra el acuerdo con el FMI, ese mismo mes, (el exministro de Economía, Nicolás) Dujovne reduce en 30 mil millones de pesos la obra pública (año 2018), y en el 2019 reducen el gasto otra vez, ya en un 60 por ciento". "Todo esto no lo digo yo, está en el Presupuesto, con lo cual eso sí es un ajuste, mientras que, por el contrario, nosotros duplicamos obras e infraestructura y ahí están los datos concretos", sostuvo en referencia al Presupuesto aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Finalmente, lamentó la muerte del banquero Jorge Brito, enviando condolencias a sus familiares, y tocó el tema del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que fue aprobado el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y girado para su análisis al Senado. "Es justo buscar mecanismos que hagan que esta pandemia tenga la posibilidad de encontrar un Estado muy presente y no pierda la capacidad de soñar con estar mejor", dijo Cafiero a La Red.

