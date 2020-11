Alberto Fernández defendió el Aporte Extraordinario: "Si fuera un impuesto sería inconstitucional"

El presidente Alberto Fernández defendió el llamado "impuesto a la riqueza" aprobado este miércoles 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, aunque destacó que "no es un impuesto" sino un pago por única vez, ya que "si fuera un impuesto sería inconstitucional". Además, prometió un aumento de las jubilaciones para diciembre, se refirió a las vacunas contra el coronavirus y habló de su relación con Cristina Kirchner.

El jefe de Estado celebró la aprobación del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas: "Si fuera un impuesto yo creo que podría ser inconstitucional, pero no es un impuesto es un aporte por única vez", sostuvo, y expresó el deseo de que no se judicialice la iniciativa.

"Quisiera que todos los argentinos sepamos quiénes son los que hicieron ese aporte. Quisiera que un día hagamos un acto dijéramos estas son las personas que han ayudado en la pandemia", comentó Alberto Fernández entrevistado esta mañana en A24.

Coronavirus: la fecha de la Vacuna

El presidente anunció que encabezará el próximo lunes 23 de noviembre una reunión del Comité de Vacunación para "poner en marcha la logística" que se necesitará cuando lleguen las vacunas contra el coronavirus al país. "El lunes se reunirá el Comité de Vacunación para poner en marcha la logística de vacunación, que queremos tener listo cuanto antes. Pero todo depende de que las vacunas sean aprobadas", sostuvo el mandatario, que remarcó que "el Estado va a concentrar la compra de todas las vacunas" contra el COVID-19.

"Lo que tenemos que hacer es, antes que nada, vacunar a las personas en riesgo. Hemos tenido una cantidad de contagiados muy grandes, pero entre los fallecidos el promedio de edad es de 74 años", explicó Alberto Fernández.

El jefe de Estado dijo que se trabaja "denodadamente" para que la vacuna esté disponible en la Argentina lo antes posible. "Hubo una información mal intencionada de un portal sobre lo que dije de las vacunas. Me hicieron un reportaje en Chile y la pregunta fue cuándo iban a poder contar en Chile con la vacuna que fabricamos en la Argentina con México, que es la vacuna de Oxford y AstraZéneca. Yo dije que la vacuna iba a estar en marzo y que a partir de marzo se iba a poder distribuir en Latinoamérica", explicó.

"En ese plan nosotros estaríamos recibiendo, creo, 4,5 millones de vacunas, lo que significa el 10 por ciento de la población, por lo que cada país iba a recibir vacunas para vacunar al 10 por ciento de su población. Ese fue el comentario. Nosotros estamos negociando con todos, con Rusia, China, Pfizer y Moderna", completó.

Cena con Evo Morales

Todavía aislado y a la espera de un segundo hisopado (el primero dio negativo), Alberto Fernández se refirió a la cena que mantuvo con Evo Morales, durante la cual no se respetó la distancia social. El mandatario reconoció que "eso no está bien y no hay que hacerlo", pero agregó que "un Presidente entre otras cosas es un ser humano".

"(La despedida de Evo Morales) La vivimos con una alegría singular y nos descuidamos", justificó el mandatario sobre el encuentro, tras el cual se confirmó el contagio de coronavirus de Gustavo Béliz, aunque el jefe de Estado aclaró que el secretario de Asuntos Estratégicos contrajo la enfermedad en Buenos Aires.

